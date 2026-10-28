استمرار روند پیشرفت تولید در پارس خودرو

پارس‌خودرو در ادامه روند افزایشی تولید، مهرماه ۱۴۰۵ را با ثبت رکورد تولید هفتگی و تثبیت رشد تولید ماهانه پشت سر گذاشت.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۵۱
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استمرار روند پیشرفت تولید در پارس خودرو

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی، روند تولید در پارس‌خودرو طی مهرماه همانند ماه گذشته تداوم یافت و این شرکت با تثبیت رشد تولید محقق‌شده در شهریورماه، مسیر افزایشی تولید محصولات خود را ادامه داد.

در این مدت، افزایش تیراژ تولید خودروهای سهند، کوییک و پارس‌نوآ در دستور کار قرار گرفت و با استفاده مؤثرتر از ظرفیت خطوط تولید و ترکیب محصولات، روند تولید در این شرکت بهبود یافت.

تداوم تولید محصولات مختلف و ارتقای عملکرد خطوط تولید، از محورهای اصلی پارس‌خودرو برای تحقق برنامه‌های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

روند افزایشی تولید در پارس‌خودرو در مهرماه تنها به عملکرد ماهانه محدود نماند و در آخرین هفته این ماه نیز با ثبت رکورد جدید تولید هفتگی، استمرار بهبود عملکرد خطوط تولید به ثبت رسید.

ثبت رکوردهای تولید ماهانه و هفتگی در شهریور و مهرماه، نشان‌دهنده تداوم روند بهبود تولید در پارس‌خودرو و حرکت این شرکت در مسیر افزایش تیراژ، ارتقای بهره‌وری و تحقق برنامه‌های تولیدی است. 

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