قمیت خودرو در بازار امروز 11 آبان ماه

به گزارش تابناک، قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار همچنان بر مدار صعود حرکت می‌کند؛ روندی که طی آن نرخ‌ها با سرعتی چشمگیر افزایش می‌یابند، اما توان خرید متقاضیان روزبه‌روز محدودتر می‌شود.



یکی از چالش‌های اساسی معاملات این روزها، شکاف عمیق میان قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌ها با بودجه واقعی خریداران است. فعالان صنفی و نمایشگاه‌داران بر این باورند که این روند افزایشی از پشتوانه تقاضای موثر برخوردار نیست و مشتریان ترجیح می‌دهند تا روشن شدن وضعیت متغیرهایی چون نرخ ارز و واردات خودرو، از انجام معامله خودداری کنند و دست نگه دارند.



در سوی دیگر، فروشندگان نیز تمایلی به تعدیل قیمت‌های پیشنهادی نشان نمی‌دهند. نتیجه این اختلاف، ایجاد رکودی سنگین بر معاملات است که در آن ارقام مدام جابه‌جا می‌شوند، اما توافقی میان خریدار و فروشنده شکل نمی‌گیرد.



بخشی از گرانی‌های اخیر ریشه در هیجانات خبری و نوسانات بازار ارز دارد؛ بنابراین چنانچه این محرک‌ها فروکش کنند و متغیرهای کلان اقتصادی به ثبات برسند، احتمال بازگشت آرامش و افت نسبی قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.



با وجود این، نمی‌توان کاهش نرخ‌ها را قطعی دانست، چرا که چشم‌انداز بازار مستقیماً به عواملی نظیر بهای ارز، سیاست‌های وارداتی، حجم عرضه خودروسازان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان گره خورده است.





قیمت خودروهای داخلی



در بازار محصولات ایران‌خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان گران شد و به سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۳۲۵ میلیون تومان افزایش داشت و در سطح چهار میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.



از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای نسبت به روز گذشته ۱۶۰ میلیون تومان رشد کرد و با نرخ دو میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود و تارا اتوماتیک توربو نیز امروز با افزایش ۲۹۰ میلیون تومانی به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.



در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز در بازار یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان اعلام شد و ساینا دوگانه‌سوز نیز نسبت به روز گذشته با افزایش ۸۵ میلیون تومانی، در بازار دو میلیارد و ۷۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.





قیمت خودروهای مونتاژی



قیمت آریزو ۸ نیز امروز با ثبت جهش ۹۳۰ میلیون تومانی به نه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، قیمت هایما ۸S امروز ۴۵۰ میلیون تومان افزایش داشت و در سطح هشت میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.



در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت تیگو ۸ پرومکس نسبت به روز گذشته ۲۰۰ میلیون تومان گران شد و ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و فیدلیتی الیت ۷ نفره نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و هشت میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

منبع: تجارت نیوز