صفحه نخست»عکس»بین الملل»عکس 489بازدید۰ پ کد خبر: 4201258 ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۵:۰۱ عکس: آغاز المپیک جوانان ۲۰۲۶ در سنگال شهر داکار، پایتخت سنگال، میزبانی نخستین رویداد المپیکی تاریخ قاره آفریقا را با آغاز بازیهای المپیک جوانان آغاز کرد؛ رقابتهایی که با حضور حدود ۲۷۰۰ ورزشکار ۱۵ تا ۱۸ ساله در ۲۵ رشته ورزشی در جریان است. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاسنگالعکس بین المللالمپیک جوانان ۲۰۲۶ مطالب مرتبطعکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸عکس: عزای عمومی در لهستان در پی تیراندازی مرگبار کراکفتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸عکس: چادرهای آوارگان غزه زیر آبتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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