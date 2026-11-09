آرمان مهربان درگذشت

به گزارش تابناک؛ آرمان مهربان آهنگساز و هنرمند عرصه موسیقی امروز (دوشنبه ۱۸ آبان) در بیمارستان مدائن درگذشت. مهربان در چند سال گذشته درگیر بیماری سرطان بود. او از هفته گذشته با وخیم شدن حالش، به کما رفته بود.

آرمان مهربان متولد ۱۳۵۳ بود و صدها قطعه موسیقی در کارنامه داشت.

«پوئم سمفونی سرباز» مهمترین اثری بود که مهربان در طول دوران هنری‌اش ساخت است. از سوی دیگر این اثر، مهمترین اثر موسیقایی است که برای ادای احترام به حاج قاسم سلیمانی ساخته شد. آرمان مهربان، پوئم سمفونی سرباز را در نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم ساخت و آن را با ارکستر سمفونیک صدا و سیما ضبط کرد. بعدها این اثر بارها با ارکسترهای مختلف اجرا شد.

آثار آرمان مهربان را رهبرانی مانند آرش امینی، نصیر حیدریان و همایون رحیمیان رهبری کرده‌اند.

پیکر این هنرمند عرصه موسیقی، چهارشنبه (۲۰ آبان) از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) تشییع می‌شود.