پراید معمولاً کم‌هزینه‌ترین خودرو برای نگهداری و تعمیرات رایج است. پژو ۲۰۶ به‌دلیل قیمت بالاتر برخی قطعات و اجرت تعمیرات، هزینه بیشتری دارد و نگهداری بسیاری از خودروهای چینی، به‌ویژه مدل‌های توربوشارژ و اتوماتیک، گران‌تر تمام می‌شود. بااین‌حال، یک پراید فرسوده ممکن است در طول سال بیشتر از یک خودروی چینی سالم به تعمیرگاه مراجعه کند. برای مقایسه دقیق‌تر، باید هزینه سرویس‌های دوره‌ای، قطعات مصرفی، تعمیرات احتمالی و مخارج سالانه خودرو را جداگانه بررسی کنیم. در ادامه، هزینه نگهداری پراید، پژو ۲۰۶ و خودروهای چینی در سال ۱۴۰۵ را مقایسه می‌کنیم.

هزینه نگهداری پراید، پژو ۲۰۶ و ماشین چینی؛ کدام کم‌خرج‌تر است؟





مقایسه هزینه نگهداری پراید، پژو ۲۰۶ و خودروهای چینی

بیشترین تفاوت هزینه نگهداری این خودروها مربوط به قیمت قطعات، اجرت تعمیرکار و پیچیدگی موتور و گیربکس است. در جدول زیر، بازه تقریبی هزینه یک نوبت سرویس سبک و برخی مخارج تعمیراتی در سال ۱۴۰۵ آورده شده است.

معیار مقایسه

پراید

پژو ۲۰۶

خودروهای چینی

هزینه تقریبی سرویس سبک

۳ تا ۵ میلیون تومان

۵ تا ۸ میلیون تومان

۷ میلیون تومان به بالا

قیمت قطعات مصرفی

معمولاً اقتصادی‌تر

متوسط

وابسته به برند و مدل؛ اغلب بالاتر

دسترسی به قطعات

گسترده

گسترده

متغیر؛ بهتر در مدل‌های پرتیراژ

این اعداد، بازه‌های تقریبی گزارش‌شده در بازار هستند. سرویس سبک ممکن است در مراکز مختلف اقلام متفاوتی داشته باشد و لزوماً فقط شامل روغن و فیلتر نباشد. مبالغ تعمیرات نیز با توجه به مدل، نوع قطعه و اجرت تغییر می‌کنند.

برای درک بهتر اختلاف هزینه‌ها، باید شرایط هر خودرو را جداگانه بررسی کنیم.

هزینه نگهداری پراید در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

پراید به‌دلیل ساختار فنی نسبتاً ساده، فراوانی قطعات یدکی و دسترسی گسترده به تعمیرکار، همچنان یکی از کم‌خرج‌ترین خودروهای بازار ایران از نظر سرویس‌های معمول محسوب می‌شود.

در سال ۱۴۰۵، هزینه یک سرویس پایه شامل تعویض روغن، فیلتر و اجرت حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان است. اگر خدمات بیشتری مانند تعویض شمع، لنت یا سایر اقلام مصرفی انجام شود، مبلغ فاکتور افزایش پیدا می‌کند.

مهم‌ترین هزینه‌های نگهداری پراید عبارت‌اند از:

● تعویض روغن موتور و فیلترها

● تعویض لنت ترمز و بررسی سیستم ترمز

● تعویض تسمه تایم و تسمه‌های جانبی طبق برنامه سرویس

● تعمیر جلوبندی، کمک‌فنر و قطعات سیستم تعلیق

● بررسی سیستم خنک‌کننده و رفع نشتی‌های احتمالی

برای نمونه، در جداول اجرت تعمیرات سال ۱۴۰۵، اجرت تعویض تسمه تایم و بلبرینگ پراید معمولی حدود ۱٫۸۵ میلیون تومان و اجرت تعمیر کامل موتور حدود ۱۸ میلیون تومان درج شده است. این مبالغ فقط اجرت هستند و قیمت قطعات به آن‌ها اضافه می‌شود.

البته کم‌بودن هزینه هر تعمیر به معنی کم‌خرج‌بودن تمام پرایدها نیست. خودرویی که کارکرد بالا دارد یا سرویس‌های آن به‌موقع انجام نشده، ممکن است با خرابی‌های مکرر موتور، گیربکس و جلوبندی روبه‌رو شود و هزینه سالانه بیشتری داشته باشد.

مصرف بنزین پراید چقدر است؟

مصرف سوخت ترکیبی پراید حدود ۶٫۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. این میزان مصرف در کنار قیمت مناسب‌تر قطعات، به اقتصادی‌بودن استفاده روزمره از پراید کمک می‌کند. البته در خودروهای فرسوده یا دارای نقص فنی، مصرف واقعی بنزین ممکن است بیشتر باشد.

هزینه نگهداری پژو ۲۰۶ در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

هزینه نگهداری پژو ۲۰۶ معمولاً از پراید بیشتر است؛ اما باید توجه داشت که تمام تیپ‌های ۲۰۶ هزینه یکسانی ندارند. برای مثال، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با موتور TU۳ و تیپ ۵ با موتور TU۵ از نظر مشخصات قطعات و برخی عملیات تعمیراتی متفاوت‌اند.

طبق برآوردهای بازار در سال ۱۴۰۵، هزینه یک سرویس سبک پژو ۲۰۶، بسته به اقلام تعویض‌شده و کیفیت قطعات، حدود ۵ تا ۸ میلیون تومان گزارش شده است.

مخارج مهم نگهداری پژو ۲۰۶ شامل تعویض روغن و فیلتر، تسمه تایم، لنت ترمز، قطعات جلوبندی، سیستم خنک‌کننده و تعمیرات احتمالی موتور و گیربکس است.

برای مقایسه هزینه تعمیر، اجرت برخی خدمات پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در جداول سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

نوع تعمیر

اجرت تقریبی در سال ۱۴۰۵

تعویض تسمه تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۲٫۵ تا ۲٫۶ میلیون تومان

تعویض واترپمپ همراه با باز و بست تسمه تایم

۳٫۵ تا ۴ میلیون تومان

تعمیر کامل موتور پژو ۲۰۶ تیپ ۵

حدود ۲۸٫۵ میلیون تومان

این مبالغ فقط اجرت تعمیرکار هستند و هزینه قطعات و خدمات جانبی به آن‌ها اضافه می‌شود. مبلغ نهایی بسته به تعمیرگاه، شهر و وضعیت خودرو متفاوت است.

یکی از مزیت‌های پژو ۲۰۶، فراوانی قطعات و تعمیرکاران آشنا با موتورهای TU۳ و TU۵ است. بااین‌حال، خرابی سیستم خنک‌کننده، مشکلات برقی یا بی‌توجهی به تعویض به‌موقع تسمه تایم می‌تواند هزینه قابل‌توجهی ایجاد کند. آسیب به سرسیلندر پژو ۲۰۶ و تعویض آن می‌تواند هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ میلیون تومان به شما تحمیل کند. بنابراین هنگام خرید ۲۰۶ کارکرده، بررسی سوابق سرویس و سلامت موتور اهمیت زیادی دارد.

مصرف بنزین پژو ۲۰۶ چقدر است؟

مصرف سوخت ترکیبی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۶٫۴ لیتر و تیپ ۵ حدود ۶٫۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. بنابراین، اختلاف مصرف بنزین این دو تیپ در شرایط استاندارد چندان زیاد نیست؛ هرچند ترافیک، شیوه رانندگی و وضعیت فنی موتور می‌تواند هزینه سوخت را افزایش دهد.

هزینه نگهداری خودرو چینی در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

هزینه نگهداری خودرو چینی به مدل، نوع موتور، گیربکس و میزان دسترسی به قطعات بستگی دارد. نمی‌توان هزینه یک ام‌وی‌ام اقتصادی را با کراس‌اوور توربوشارژ مجهز به گیربکس دوکلاچه یکسان دانست.

برای مثال، خودروهایی مانند ام‌وی‌ام ۳۱۵، جک J۴ و برخی مدل‌های اقتصادی ام‌وی‌ام معمولاً ساختار فنی ساده‌تری دارند. در مقابل، خودروهای توربو و اتوماتیک مانند برخی مدل‌های تیگو، فیدلیتی و جک S۵ به قطعات تخصصی‌تر و سرویس دقیق‌تری نیاز دارند.

در گزارش‌های بازار سال ۱۴۰۵، هزینه یک سرویس معمولی برای برخی خودروهای چینی، شامل روغن موتور، فیلترها و اجرت، حدود ۷ میلیون تومان به بالا برآورد شده است. این مبلغ به‌صورت میانگین آورده شده است و برای مدل‌های مختلف متفاوت است.

هزینه‌های مهم در نگهداری ماشین چینی عبارت‌اند از:

● روغن و فیلترها: استفاده از روغن با مشخصات مورد تأیید سازنده، به‌خصوص در موتورهای توربو، اهمیت دارد.

● روغن گیربکس اتوماتیک: بسته به نوع گیربکس و حجم روغن، سرویس آن می‌تواند هزینه قابل‌توجهی داشته باشد.

● لنت و لاستیک: در کراس‌اوورهای دارای رینگ بزرگ‌تر، هزینه تعویض لاستیک معمولاً بیشتر است.

● قطعات الکترونیکی و بدنه: قیمت و زمان تأمین برخی قطعات در مدل‌های کم‌تیراژ ممکن است بالا باشد.

● تعمیرات موتور و گیربکس: پیچیدگی فنی بعضی مدل‌ها، اجرت تعمیر و نیاز به تجهیزات تخصصی را افزایش می‌دهد.

برای نمونه، هزینه سرویس روغن گیربکس برخی خودروهای چینی اتوماتیک، با احتساب روغن، فیلتر، واشر و اجرت، حدود ۵ تا ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است. این سرویس در هر سال الزامی نیست و زمان انجام آن باید براساس دفترچه خودرو مشخص شود.

نکته مهم: جدیدتر بودن یک خودروی چینی لزوماً به معنی پرخرج‌تر بودن آن در هر سال نیست. خودروی سالمی که هنوز در دوره گارانتی قرار دارد، ممکن است تعمیرات پیش‌بینی‌نشده کمتری نسبت به پراید یا ۲۰۶ فرسوده داشته باشد؛ هرچند قیمت قطعات و سرویس‌های آن بالاتر باشد.

مصرف بنزین خودروهای چینی چقدر است؟

مصرف بنزین خودروهای چینی تفاوت زیادی بین مدل‌ها دارد. برای مثال، مصرف ترکیبی جک J۴ حدود ۶٫۲ لیتر، تیگو ۷ پرو حدود ۶٫۹ لیتر و هایما S۷ توربو حدود ۸٫۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است. بنابراین، همه خودروهای چینی الزاماً پرمصرف‌تر از پراید یا پژو ۲۰۶ نیستند و باید مصرف هر مدل را جداگانه بررسی کرد.

کدام هزینه‌های نگهداری خودرو را معمولاً فراموش می‌کنیم؟

بسیاری از مالکان هنگام محاسبه هزینه نگهداری خودرو، فقط قیمت تعویض روغن و تعمیرات را در نظر می‌گیرند؛ درحالی‌که مخارج دیگری نیز در طول سال وجود دارد.

بیمه شخص ثالث یکی از مهم‌ترین هزینه‌های ثابت مالکیت خودرو است که باید پیش از پایان اعتبار بیمه‌نامه تمدید شود. قیمت آن به نوع وسیله نقلیه، تعهدات بیمه، تخفیف عدم خسارت و سایر عوامل مؤثر بستگی دارد.

هزینه لاستیک، باتری، معاینه فنی برای خودروهای مشمول، عوارض سالانه و تعمیرات پیش‌بینی‌نشده نیز باید در بودجه خودرو لحاظ شود.

مدیریت هزینه بیمه خودرو با خرید قسطی از بیمه‌دات‌کام

هزینه تعمیرات پراید، پژو ۲۰۶ یا خودروهای چینی همیشه قابل پیش‌بینی نیست؛ اما تمدید بیمه شخص ثالث و بدنه از هزینه‌هایی است که می‌توان برای آن‌ها از قبل برنامه‌ریزی کرد. اگر هم‌زمان با سرویس یا تعمیر خودرو، موعد تمدید بیمه‌نامه شما فرا برسد، پرداخت یک‌جای حق بیمه می‌تواند فشار بیشتری به بودجه‌تان وارد کند.

برای مدیریت این هزینه‌ها، بیمه‌دات‌کام امکان خرید اقساطی بیمه خودرو را فراهم کرده است. با خرید بیمه شخص ثالث از بیمه‌دات‌کام می‌توانید قیمت و پوشش شرکت‌های مختلف را مقایسه کنید و بسته به طرح انتخابی، حق بیمه را تا ۱۲ قسط، بدون سود، پیش‌پرداخت، چک، سفته یا ضامن بپردازید.

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هزینه واقعی ماشین فقط مبلغی نیست که هنگام خرید می‌پردازید. با فرض کارکرد روزانه ۵۰ کیلومتر، میانگین تقریبی هزینه ماهانه نگهداری پراید حدود ۳ میلیون تومان، دنا ۴٫۳ میلیون تومان و هایما S۷ حدود ۶٫۷ میلیون تومان برآورد می‌شود. این اعداد قطعی نیستند، اما مبنای مناسبی برای بودجه‌بندی هستند و درنظرگرفتن چنین مبالغی کمک می‌کند کمتر با کمبود بودجه مواجه شوید. البته هزینه تعمیرات غیرمنتظره و افت ارزش خودرو در این محاسبات لحاظ نشده است؛ بنابراین بهتر است برای آن‌ها نیز بودجه جداگانه‌ای در نظر بگیرید.