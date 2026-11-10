پاکستان اعلام کرد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌تواند مبنای مذاکرات ایران و آمریکا قرار گیرد و مسیر گفت‌وگو میان تهران و واشنگتن را هموار کند.

به گزارش تابناک ، «محمد اسحاق دار» ، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، امروز سه‌شنبه گفت تفاهم‌نامه‌ای که میان ایالات متحده و ایران در اسلام‌آباد به دست آمده، مبنایی برای ادامه مذاکرات دو طرف خواهد بود و اسلام‌آباد با هماهنگی شرکای منطقه‌ای خود برای باز نگه‌داشتن کانال‌های گفت‌وگو و تسهیل بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره تلاش می‌کند.

به گزارش واع، اسحاق دار در سخنرانی خود در نشست «گفت‌وگوی مارگالا ۲۰۲۶» به میزبانی مؤسسه مطالعات سیاسی اسلام‌آباد گفت مذاکرات آوریل گذشته در پایتخت پاکستان، رویکرد اسلام‌آباد مبتنی بر دیپلماسی را نشان داد و این تفاهم‌نامه زمینه‌ای برای تداوم ارتباط میان واشنگتن و تهران است.

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد؛ زمینه‌ساز تداوم گفت‌وگوهای تهران و واشنگتن

به نوشته واع، وی افزود پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک خود را با هماهنگی چین، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و مصر افزایش داده و با شرکای اروپایی نیز به منظور کاهش تنش‌ها و ازسرگیری ارتباط میان طرف‌های مرتبط رایزنی کرده است.

رایزنی پاکستان با کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها

واع گزارش داد، اسحاق دار با اشاره به تصویب بیانیه ریاستی شورای امنیت درباره نقش دیپلماسی در جریان درگیری‌ها به ابتکار پاکستان، تأکید کرد ادامه میانجی‌گری و گفت‌وگو حتی پس از آغاز درگیری‌ها نیز ضرورتی اساسی است.

به گزارش واع، وی با هشدار درباره تأثیر تنش‌های خلیج فارس و دریای سرخ بر تجارت جهانی و اقتصاد بین‌المللی، خواستار شکل‌گیری نظامی بین‌المللی مبتنی بر منشور سازمان ملل و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات شد.

بر اساس گزارش واع، وزیر خارجه پاکستان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد این کشور به دفاع از حقوق خود ذیل معاهده آب‌های رود سند ادامه خواهد داد و توافق دفاع مشترک مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ترتیبی دفاعی است که علیه هیچ کشوری نیست.به نوشته واع، اسحاق دار درباره زمان یا چارچوب دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا جزئیات مشخصی اعلام نکرد و تنها بر تداوم تلاش‌ها برای تسهیل گفت‌وگو و کاهش تنش‌ها تأکید کرد.

منبع: فارس