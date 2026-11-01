مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه ادامه دارد

به گزارش تابناک؛ جانا شوکیر، خبرنگار رویترز به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد: مذاکره‌کنندگان ایرانی برای سومین روز متوالی در دوحه حضور دارند و با میانجی‌گران قطری گفت‌وگو می‌کنند.

هدف این مذاکرات، پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی به‌منظور پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا است.