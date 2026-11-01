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3132بازدید

مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه ادامه دارد

مذاکره‌کنندگان ایرانی برای سومین روز متوالی در دوحه حضور دارند و با میانجی‌گران قطری گفت‌وگو می‌کنند.

کد خبر: 100000033تاریخ انتشار: 3132 بازدید

epl۱O۸۴qObWwبه گزارش تابناک؛ جانا شوکیر، خبرنگار رویترز به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد: مذاکره‌کنندگان ایرانی برای سومین روز متوالی در دوحه حضور دارند و با میانجی‌گران قطری گفت‌وگو می‌کنند. 

هدف این مذاکرات، پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی به‌منظور پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا است. 

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برچسب ها

دوحهمیانجیمذاکره کنندگانمذاکرات ایران و آمریکا

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نظرات بینندگان

امین۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۶:۳۶

اگر با هم مذاکره بکنید چطور میشه؟

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