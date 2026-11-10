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ایران و آمریکا واکنشهای مثبتی نشان دادند
قطر از دریافت واکنشهای مثبت تهران و واشنگتن به تلاشهای میانجیگرانه خود خبر داد و تأکید کرد مسیر دیپلماسی همچنان باز است.
به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه قطر اعلام کرد: تلاشهای میانجیگرانه همچنان ادامه دارد و از سوی هر دو طرف بحران، واکنشهای مثبتی دریافت شده است.
نزدیک شدن فصل زمستان، همزمان با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، هزینههای بحران جاری میان واشنگتن و تهران را دوچندان میکند.
درباره جزئیات مطرحشده اظهارنظر نمیکنیم و بررسی آنها را به زمان تکمیل مذاکرات موکول میکنیم.
در منطقه شرایطی از عدم قطعیت حاکم است و تمرکز ما بر تلاشهای دیپلماتیک و بازگشت به میز مذاکرات است.
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نظرات بینندگان
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