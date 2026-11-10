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تابناک
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ایران و آمریکا واکنش‌های مثبتی نشان دادند

قطر از دریافت واکنش‌های مثبت تهران و واشنگتن به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود خبر داد و تأکید کرد مسیر دیپلماسی همچنان باز است.

کد خبر: 4201010تاریخ انتشار: 1557 بازدید۱

ایران+آمریکا+قطر

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه قطر اعلام کرد: تلاش‌های میانجی‌گرانه همچنان ادامه دارد و از سوی هر دو طرف بحران، واکنش‌های مثبتی دریافت شده است.

نزدیک شدن فصل زمستان، هم‌زمان با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، هزینه‌های بحران جاری میان واشنگتن و تهران را دوچندان می‌کند. 

درباره جزئیات مطرح‌شده اظهارنظر نمی‌کنیم و بررسی آن‌ها را به زمان تکمیل مذاکرات موکول می‌کنیم.

در منطقه شرایطی از عدم قطعیت حاکم است و تمرکز ما بر تلاش‌های دیپلماتیک و بازگشت به میز مذاکرات است.

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برچسب ها

دیپلماسیایران و آمریکاوزارت خارجه قطرمیانجیگران

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ناشناسکشور اتصال: IR

این حرف ها فقط برای کاهش قیمت نفت است

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