رونمایی از «املینا» ؛ نسل جدید داروهای ترکیبی کنترل دیابت

شرکت افق دارو با رونمایی از داروی جدید «املینا» ، گام تازه‌ای در توسعه محصولات مرتبط با کنترل دیابت برداشته است. این محصول که سه ماده مؤثر دارویی را در یک قرص با ابعاد کوچک‌تر و فناوری آزادسازی کنترل‌شده گرد هم آورده است، با هدف تسهیل مصرف دارو و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای بیماران مبتلا به دیابت معرفی شد.

به گزارش تابناک، مراسم رونمایی از داروی جدید املینا با حضور جمعی از پزشکان و متخصصان حوزه سلامت برگزار شد. در این رویداد، شکیبا عاشوری، مدیرعامل شرکت افق دارو به تشریح ویژگی‌ها، فناوری و مزایای محصول جدید این شرکت پرداخت.

املینا یک داروی ترکیبی برای کنترل قند خون است که با گردآوری سه ماده مؤثر در قالب یک قرص، استفاده از فناوری آزادسازی تدریجی و طراحی ابعاد کوچک‌تر، تلاش دارد تجربه مصرف دارو را برای بیماران بهبود بخشد.

آنچه در معرفی این محصول مورد تأکید قرار گرفت، توجه هم‌زمان به عملکرد دارویی و نیازهای روزمره بیماران بود؛ رویکردی که به گفته مدیران افق دارو، می‌تواند در طراحی نسل جدید محصولات دارویی و افزایش سهولت استفاده از آن‌ها نقش مهمی داشته باشد.

تمرکز بر تجربه بیمار؛ رویکرد تازه افق دارو

شکیبا عاشوری، مدیرعامل شرکت افق دارو، در سخنان خود با اشاره به تحولات صنعت داروسازی تأکید کرد که رقابت میان شرکت‌های دارویی دیگر صرفاً به ارائه یک ترکیب دارویی محدود نیست، بلکه کیفیت محصول، ویژگی‌های ظاهری، نحوه ارائه و توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از ترکیبات دارویی شناخته‌شده از سوی شرکت‌های مختلف تولید و عرضه می‌شوند، توضیح داد که ایجاد تمایز در چنین بازاری نیازمند توجه بیشتر به جزئیاتی است که ممکن است در نگاه نخست ساده به نظر برسند، اما در تجربه مصرف دارو برای بیماران اهمیت بالایی دارند.

به گفته عاشوری، افق دارو در طراحی و تولید املینا تلاش کرده است علاوه بر توجه به ویژگی‌های درمانی محصول، عواملی مانند کاهش ابعاد و وزن قرص و سهولت بلع آن را نیز مورد توجه قرار دهد؛ موضوعی که به‌ویژه برای بیماران مبتلا به دیابت که نیازمند مصرف طولانی‌مدت دارو هستند، اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل افق دارو با تأکید بر ضرورت احترام به بیماران و پزشکان، طراحی مناسب محصولات دارویی را بخشی از مسئولیت شرکت‌های فعال در این صنعت دانست.

او همچنین توضیح داد که انتخاب نام این مصحول با هدف ایجاد هویتی متفاوت، خوش‌آهنگ و به‌یادماندنی برای محصول انجام شده است. در کنار این موضوع، توجه به ابعاد کوچک‌تر قرص و سهولت مصرف آن نیز از محورهای مهم طراحی محصول بوده است.

از نگاه مدیرعامل افق دارو، توجه به این جزئیات صرفاً جنبه زیبایی‌شناختی ندارد، بلکه نشان‌دهنده رویکردی است که در آن بیمار و نیازهای او، جایگاهی محوری در طراحی محصول دارند.

املینا؛ سه ماده مؤثر برای کنترل قند خون در یک قرص

یکی از ویژگی‌های اصلی املینا، ترکیب سه ماده دارویی متفورمین، امپاگلیفلوزین و لیناگلیپتین در یک قرص است.

این سه ترکیب با سازوکارهای متفاوت و مکمل به کنترل قند خون کمک می‌کنند. متفورمین از جمله داروهای شناخته‌شده در درمان دیابت نوع دو است که به کاهش تولید قند در کبد و بهبود استفاده بدن از قند کمک می‌کند.

امپاگلیفلوزین نیز از طریق افزایش دفع قند اضافی از راه ادرار به کاهش قند خون کمک می‌کند. لیناگلیپتین هم با تأثیر بر هورمون‌های مرتبط با تنظیم قند خون، به بهبود پاسخ بدن به تغییرات قند، به‌ویژه پس از صرف غذا، کمک می‌کند.

در کنار هم قرار گرفتن این سه ماده مؤثر، امکان بهره‌گیری از چند مسیر مکمل برای کنترل قند خون را در قالب یک محصول واحد فراهم می‌کند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این مراسم، املینا برای بیمارانی طراحی شده است که پزشک، استفاده از این ترکیب دارویی را برای آن‌ها مناسب تشخیص می‌دهد.

همچنین یکی از مزایای بالقوه چنین محصولاتی، کاهش تعداد قرص‌های مصرفی در مقایسه با دریافت جداگانه همان سه ماده مؤثر است. این ویژگی می‌تواند برنامه مصرف دارو را برای برخی بیماران ساده‌تر کند؛ موضوعی که در درمان بیماری‌های مزمن، از جمله دیابت، اهمیت ویژه‌ای دارد.

گفتنی است استفاده از این دارو، مانند سایر داروهای کنترل دیابت، باید بر اساس شرایط بیمار و تجویز پزشک انجام شود.

فناوری آزادسازی کنترل‌شده؛ ویژگی مهم املینا

در مراسم رونمایی، فناوری به‌کاررفته برای تنظیم زمان آزادسازی مواد مؤثر، به‌عنوان یکی از ویژگی‌های برجسته املینا معرفی شد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، املینا دارای ساختاری چندلایه است که امکان آزادسازی متفاوت ترکیبات دارویی را فراهم می‌کند.

در این ساختار، متفورمین در بخش مرکزی قرص قرار گرفته و برای آزادسازی تدریجی طراحی شده است. در مقابل، دو ماده مؤثر دیگر در لایه بیرونی قرار دارند تا با سرعت بیشتری آزاد شوند.

این طراحی به شرکت سازنده امکان داده است که سه ماده دارویی با ویژگی‌های متفاوت را در یک قرص واحد گرد هم آورد و برای هرکدام الگوی آزادسازی متناسبی در نظر بگیرد.

طبق توضیحات ارائه‌شده در مراسم، بخش حاوی متفورمین برای آزادسازی تدریجی دارو طی حدود ۱۰ ساعت طراحی شده است.

همچنین ساختار چندلایه املینا با هدف جداسازی مناسب ترکیبات دارویی و حفظ پایداری محصول طراحی شده است؛ موضوعی که در تولید داروهای حاوی چند ماده مؤثر اهمیت دارد.

بر اساس توضیحات شرکت افق دارو، املینا از نظر ترکیب مواد مؤثره و بهره‌گیری از فناوری رهش کنترل‌شده متفورمین، به‌عنوان نزدیک‌ترین نمونه داخلی به محصول خارجی «تریجاردی XR» معرفی شده است. این محصول خارجی نیز حاوی سه ماده مؤثره امپاگلیفلوزین، لیناگلیپتین و متفورمین با رهش طولانی‌اثر است که برای کمک به کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کوچک‌تر شدن قرص؛ مزیتی برای مصرف روزمره بیماران

در ادامه این مراسم، دکتر مهدی مسلم نجف‌آبادی، مدیر ارشد عملیات شرکت افق دارو، توضیح داد که اندازه قرص‌های ترکیبی، به‌ویژه محصولاتی که چند ماده مؤثر را در خود جای داده‌اند، می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر تجربه مصرف بیماران باشد. این موضوع برای افراد مبتلا به بیماری‌های مزمنی مانند دیابت که ممکن است سال‌های طولانی به مصرف منظم دارو نیاز داشته باشند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

به گفته نجف آبادی، افق دارو با بهره‌گیری از فناوری موجود در مجموعه تولیدی خود، تلاش کرده است ابعاد قرص املینا را در مقایسه با نمونه‌های مشابه کاهش دهد.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی این شرکت، وزن قرص املینا در مقایسه با کوچک‌ترین نمونه مشابه مورد بررسی در بازار، حدود ۱۲ درصد کمتر است.

همچنین در مقایسه با برخی محصولات مشابه، طول قرص تا سه میلی‌متر کاهش یافته است.

نجف آبادی در اینباره توضیح داد: اگرچه چنین تفاوت‌هایی ممکن است در نگاه نخست چندان قابل‌توجه به نظر نرسند، اما در طراحی قرص‌هایی با چند ماده مؤثر، کاهش ابعاد می‌تواند به ایجاد محصولی با قابلیت بلع آسان‌تر کمک کند.

او همچنین توضیح داد که هدف شرکت، دستیابی به قرصی با ابعاد کوچک‌تر، بدون کنار گذاشتن ویژگی‌های اصلی و فناوری آزادسازی دارو بوده است.

اهمیت مصرف منظم دارو در کنترل دیابت

موضوع دیگری که در سخنان مدیران افق دارو مورد توجه قرار گرفت، اهمیت پایبندی بیماران به برنامه درمانی بود.

دیابت از جمله بیماری‌های مزمنی است که مدیریت آن معمولاً به پیگیری مستمر، اصلاح سبک زندگی و مصرف منظم داروهای تجویزشده نیاز دارد.

در این میان، عواملی مانند تعداد قرص‌ها، سهولت بلع و پیچیدگی برنامه مصرف ممکن است بر تجربه روزمره بیماران تأثیر بگذارند.

نجف آبادی در سخنان خود با اشاره به همین موضوع توضیح داد که طراحی املینا با در نظر گرفتن نیاز بیماران به مصرف منظم دارو انجام شده است و از این منظر، کاهش ابعاد قرص و گردآوری سه ماده مؤثر در یک محصول می‌تواند برای برخی بیماران به ساده‌تر شدن فرایند مصرف کمک کند.

چهار قدرت دارویی با تأکید بر سهولت مصرف

در کنار ویژگی‌های دارویی و کاهش ابعاد قرص، تنوع قدرت‌های دارویی املینا نیز از دیگر بخش‌های مورد توجه در مراسم رونمایی بود.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این محصول در چهار قدرت دارویی مختلف معرفی شده است تا امکان انتخاب دوز متناسب با شرایط درمانی بیماران فراهم باشد.

در کنار این تنوع، توجه به کاهش ابعاد و وزن قرص و سهولت بلع آن نیز از محورهای مهم طراحی املینا بوده است؛ ویژگی‌ای که می‌تواند مصرف روزانه دارو را به‌ویژه برای بیمارانی که در بلع قرص‌های بزرگ‌تر مشکل دارند، آسان‌تر کند.

این موضوع در درمان‌های طولانی‌مدت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ هرچند انتخاب و مصرف دوز صحیح همواره باید بر اساس نسخه پزشک و اطلاعات دارویی انجام شود.

توسعه حضور افق دارو در بازار داروهای دیابت

نجف آبادی در ادامه مراسم، رونمایی از املینا را می‌توان ادامه مسیر شرکت افق دارو در توسعه سبد محصولات مرتبط با دیابت دانست و گفت: این شرکت حدود یک سال پیش با معرفی محصول «آلفالکس» فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرد؛ محصولی که با تمرکز بر عوارض مرتبط با دیابت، به‌ویژه مشکلات عصبی ناشی از این بیماری، معرفی شده بود.

وی ادامه داد: اکنون افق دارو با رونمایی از املینا، حضور خود را در حوزه داروهای مرتبط با کنترل قند خون گسترش داده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این مسیر با همراهی جامعه پزشکی ادامه پیدا کند و در آینده محصولات جدید دیگری نیز در این حوزه به بازار معرفی شوند.

املینا؛ گامی کوچک با هدف ایجاد تجربه‌ای بهتر

آنچه در مراسم رونمایی از املینا بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، مفهوم ایجاد تغییرات مؤثر از طریق توجه به جزئیات بود.

این محصول با ترکیب سه ماده مؤثر در یک قرص، فناوری آزادسازی کنترل‌شده، ابعاد کوچک‌تر و طراحی اختصاصی برای دوزهای مختلف، به‌عنوان تازه‌ترین دستاورد شرکت افق دارو در حوزه کنترل دیابت معرفی شده است.