لاوروف در واکنش به اظهارات ترامپ درباره غیرضروری بودن اقدام نظامی مجدد علیه ایران، با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «امیدوارم همین‌طور باشد.»

کنایه لاوروف به ترامپ درباره حمله نظامی به ایران

به گزارش تابناک؛ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امروز پس از نشست مشترک وزیران امور خارجه، وزیران دفاع و دبیران شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در مسکو، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه اقدام نظامی علیه ایران در شرایط کنونی ضروری به نظر نمی‌رسد، گفت «امیدوارم همین‌طور باشد».

ترامپ روز دوشنبه در اظهاراتی در کاخ سفید، ضمن کم‌اهمیت جلوه دادن ضرورت اقدام نظامی مجدد علیه ایران، تأکید کرد که نیروهای آمریکایی همچنان برای انجام عملیات نظامی آماده و مجهز هستند.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، لاوروف همچنین گفت که «ما و جمهوری خلق چین همواره بر ضرورت بازگشت به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز و استفاده از روش‌های سیاسی و دیپلماتیک تأکید کرده‌ایم».

به گفته لاوروف، روسیه در تماس‌های خود در سطوح رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه، همواره بر ضرورت حل‌وفصل سیاسی مسائل با کشورهای منطقه و دستیابی به توافقی درباره چگونگی همزیستی در این منطقه پرتنش تأکید کرده است.

وزیر خارجه روسیه گفت که ایران و پادشاهی‌های عرب همسایه باید نوعی تعامل عملی با یکدیگر برقرار کنند. لاوروف با بیان این که «در حالت ایده‌آل، باید اقدامات اعتمادساز، شفافیت نظامی و مواردی از این دست انجام شود» ، افزود «اطمینان دارم که این امر در راستای منافع همه کشورهای منطقه است؛ مگر آنکه بازیگران خارجی مانع آن شوند».

منبع: فارس