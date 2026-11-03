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کد خبر: 100000402 49947 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

برخورد ناجوانمردانه با ترانه علیدوستی در خاکسپاری حمید علیدوستی

تصاویر منتشر شده از مراسم تشییع حمید علیدوستی نشان می‌دهد از اهالی سینما به تعداد انگشتان یک دست حضور یافته بودند و همکاران ترانه علیدوستی در رفتاری ناجوانمردانه به تشییع پدر همکارشان نیامدند و همه چیز را به مراسم ختم موکول کردند! اتفاق قابل تامل اینکه در مراسم خاکسپاری این گروه کمتر نیز شده بودند و پیمان معادی تنها هنرمند شناخته شده‌ای بود که ترانه را همراهی می‌کرد. لحظات خاکسپاری حمید علیدوستی را می‌بینید.


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برچسب‌ها:فیلمترانه علیدوستیویدیوحمید علیدوستی

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