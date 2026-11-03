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برخورد ناجوانمردانه با ترانه علیدوستی در خاکسپاری حمید علیدوستی
تصاویر منتشر شده از مراسم تشییع حمید علیدوستی نشان میدهد از اهالی سینما به تعداد انگشتان یک دست حضور یافته بودند و همکاران ترانه علیدوستی در رفتاری ناجوانمردانه به تشییع پدر همکارشان نیامدند و همه چیز را به مراسم ختم موکول کردند! اتفاق قابل تامل اینکه در مراسم خاکسپاری این گروه کمتر نیز شده بودند و پیمان معادی تنها هنرمند شناخته شدهای بود که ترانه را همراهی میکرد. لحظات خاکسپاری حمید علیدوستی را میبینید.
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