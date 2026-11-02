خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستی

اجرای ترانه عربی مشهور برای دایی و تهامی خواندن ترانه عربی مشهور برای دایی و تهامی در مراسم بزرگداشت ابراهیم تهامی را می‌بینید.

روایت حمید علیدوستی از علاقه‌اش به مرگ زنده یاد حمید علیدوستی در گفت و گویی از علاقه‌اش به سینمای برگمان می‌گوید و این‌که از کودکی دغ…