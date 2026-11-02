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کد خبر: 100000118 4536 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستی

خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با زنده‌یاد حمید علیدوستی که به شدت او را تحت تاثیر قرار داده بود را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:ویدیونبض خبرپیمان معادیحمید علیدوستی

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