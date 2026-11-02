خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستی

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه4536 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش›ورزش فیلم<<ورزش<<ورزش ورزش کد خبر: 100000118 | 4536 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۹:۴۹ | 2 November 2026 نبض خبرخاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستی خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با زندهیاد حمید علیدوستی که به شدت او را تحت تاثیر قرار داده بود را میبینید و میشنوید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000118/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبرپیمان معادیحمید علیدوستی گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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