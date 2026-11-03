14 دیدگاه21201 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
شش ویدیو از تشییع حمید علیدوستی؛ ترانه در کنار علی دایی
در روز وداع با حمید علیدوستی پیشکسوت فوتبال ایران در ورزشگاه شیرودی، همه آمده بودند؛ از علی پرون و امیر قلعه نویی و محمد مایلی کهن تا علی دایی و یحیی گلمحمدی و مجتبی جباری. ترانه علیدوستی در کنار علی دایی نشست و با اشک با پدرش وداع کرد. شش ویدیو از این مراسم تشییع را در تابناک میبینید.
دیدگاهها (14)
ای کاش این خانم تو مراسم نمی بود و بیشتر از این روح پدرش رو عذاب نمیداد. اگه فوت پدرش براش تلنگر نشه و به فکر آخرتش نیافته فقط مرگ میمونه که اونوقت هم پشیمانی فایده نداره.
دختره انگار دیوانه است با این فکر مریضش الان با کی لجبازی داری؟ خودتو شبیه پسرا درست کردی و اومدی کشف حجاب تو ختم بابات که چی بشه؟
ترانه علیدوستی پدرش این همه با آبرو و بدون جنجال زندگی کرد و این داره همه رو داره به باد میده
درباره علی دایی حرفی ندارم اما دختره
انگار ظاهرا مراسم خاکسپاری رو با جای دیگه ای اشتباه گرفته بود! نه حفظ حرمت داشت نه یک وضع درستی داشت حتی همه میگفتن لا اله الا الله و صلوات میفرستادن یک خدا بیامرزتش هم نگفت!!!! الان این این بی حرمتی و دهن کجی ها به مراسم خاکسپاری پدرش واسه چی بود؟ انگار اومده بود نمایش لباس مشکی خونگی جدیدش!
کاربر پیمان من با کسی بحث نمیکنم اما فکر کنم فکر شما بیمار هست که حرمت شکنی و این مسخره بازی ها را خوب میدانید!
بهتره مثل علی دایی ، درباره ترانه علیدوستی هم شما نطر ندهی. لطفا شما حرمت مراسم خصوصی افراد را نگه دار و خوشت نمیاد تماشا نکن
شما ، بهتره راجع به چیزی و کسی حرف نزنی
خیلی سنگین تری ، با این افکار بیمارت
ترانه بعد از ۴۰۱ بیماری پوستی گرفته
درباره علی دایی حرفی ندارم اما دختره
انگار ظاهرا مراسم خاکسپاری رو با جای دیگه ای اشتباه گرفته بود! نه حفظ حرمت داشت نه یک وضع درستی داشت حتی همه میگفتن لا اله الا الله و صلوات میفرستادن یک خدا بیامرزتش هم نگفت!!!! الان این این بی حرمتی و دهن کجی ها به مراسم خاکسپاری پدرش واسه چی بود؟ انگار اومده بود نمایش لباس مشکی خونگی جدیدش!
روح دانش آموزان میناب شاد
روحش شاد، انسان با اخلاق و با شخصیت
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده بود به عشق ...
روح تمام اسطوره های مردمی شاد ..
🍀🍀🍀🍀🍀🍀😔😔
روحش شاد و یادش گرامی
سلطان علی دایی
دیدگاه خود را بنویسید