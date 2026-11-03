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کد خبر: 100000297 21201 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

شش ویدیو از تشییع حمید علیدوستی؛ ترانه در کنار علی دایی

در روز وداع با حمید علیدوستی پیشکسوت فوتبال ایران در ورزشگاه شیرودی، همه آمده بودند؛ از علی پرون و امیر قلعه نویی و محمد مایلی کهن تا علی دایی و یحیی گلمحمدی و مجتبی جباری. ترانه علیدوستی در کنار علی دایی نشست و با اشک با پدرش وداع کرد. شش ویدیو از این مراسم تشییع را در تابناک می‌بینید.




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برچسب‌ها:علی داییتشییع پیکرترانه علیدوستیویدیوحمید علیدوستی

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دیدگاه‌ها (14)

رهگذر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۲۷

ای کاش این خانم تو مراسم نمی بود و بیشتر از این روح پدرش رو عذاب نمیداد. اگه فوت پدرش براش تلنگر نشه و به فکر آخرتش نیافته فقط مرگ میمونه که اونوقت هم پشیمانی فایده نداره.

سامان۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۱۶

دختره انگار دیوانه است با این فکر مریضش الان با کی لجبازی داری؟ خودتو شبیه پسرا درست کردی و اومدی کشف حجاب تو ختم بابات که چی بشه؟

واقعیت ماجرا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۱

ترانه علیدوستی پدرش این همه با آبرو و بدون جنجال زندگی کرد و این داره همه رو داره به باد میده

محسن۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۵

درباره علی دایی حرفی ندارم اما دختره
انگار ظاهرا مراسم خاکسپاری رو با جای دیگه ای اشتباه گرفته بود! نه حفظ حرمت داشت نه یک وضع درستی داشت حتی همه میگفتن لا اله الا الله و صلوات میفرستادن یک خدا بیامرزتش هم نگفت!!!! الان این این بی حرمتی و دهن کجی ها به مراسم خاکسپاری پدرش واسه چی بود؟ انگار اومده بود نمایش لباس مشکی خونگی جدیدش!

محسن۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۱۸ · در پاسخ به محسن

کاربر پیمان من با کسی بحث نمیکنم اما فکر کنم فکر شما بیمار هست که حرمت شکنی و این مسخره بازی ها را خوب میدانید!

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۶ · در پاسخ به محسن

بهتره مثل علی دایی ، درباره ترانه علیدوستی هم شما نطر ندهی. لطفا شما حرمت مراسم خصوصی افراد را نگه دار و خوشت نمیاد تماشا نکن

شما۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۲ · در پاسخ به محسن

شما ، بهتره راجع به چیزی و کسی حرف نزنی
خیلی سنگین تری ، با این افکار بیمارت

FOROUZAN MFZ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۵۶ · در پاسخ به محسن

ترانه بعد از ۴۰۱ بیماری پوستی گرفته

محسن۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۱

درباره علی دایی حرفی ندارم اما دختره
انگار ظاهرا مراسم خاکسپاری رو با جای دیگه ای اشتباه گرفته بود! نه حفظ حرمت داشت نه یک وضع درستی داشت حتی همه میگفتن لا اله الا الله و صلوات میفرستادن یک خدا بیامرزتش هم نگفت!!!! الان این این بی حرمتی و دهن کجی ها به مراسم خاکسپاری پدرش واسه چی بود؟ انگار اومده بود نمایش لباس مشکی خونگی جدیدش!

ولی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۰

روح دانش آموزان میناب شاد

استقلال۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۰

روحش شاد، انسان با اخلاق و با شخصیت

موسوی علیرضا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۱۰

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده بود به عشق ...
روح تمام اسطوره های مردمی شاد ..
🍀🍀🍀🍀🍀🍀😔😔

فرزاد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۱:۵۸

روحش شاد و یادش گرامی

ایرانی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۱:۴۰

سلطان علی دایی

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