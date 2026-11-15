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سوت
خلاصه بازی بلژیک ۴ - ایتالیا ۱
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تیمهای فوتبال بلژیک و ایتالیا در مرحله گروهی لیگ ملتهای اروپا به مصاف هم رفتند و در نهایت بلژیک 4 بر یک ایتالیا را شکست داد. خلاصه این بازی را میبینید.
سوت
تیمهای فوتبال بلژیک و ایتالیا در مرحله گروهی لیگ ملتهای اروپا به مصاف هم رفتند و در نهایت بلژیک 4 بر یک ایتالیا را شکست داد. خلاصه این بازی را میبینید.
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