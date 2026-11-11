به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: تعداد دو فروند نفتکش که شب گذشته با حمایت جنگنده‌های ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا و بصورت مخفیانه قصد خروج از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشتند، به مین‌های دریایی برخورد و دچار انفجار مهیبی شدند و علی رغم تلاش همدستان ارتش غارتگر و متجاوز امریکا برای خاموش نمودن، هم اکنون به شدت در حال سوختن هستند و رها شده‌اند.

شناورهای متخلف، سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کردند و با هدایت یک افسر ارتش متجاوز امریکا قصد داشتند از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز عبور کنند که مین‌های دریایی این قاچاقچیان را ناکام گذاشت و برگ دیگری بر کارنامه سیاه فرمانده تروریست سنتکام، برد کوپر، افزوده شد.

مقامات ارتش جنایتکار و بیچاره آمریکا نیاز نیست برای اثبات دروغ‌های خود سوار بر بالگرد از منطقه ای خارج از تنگه هرمز شوی رسانه ای اجرا کنند. عکس‌های هوایی تنگه هرمز همه ماجرا را بدون سانسور نمایش می‌دهند.