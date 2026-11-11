||14:22
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرپاسخ منفی محسن رضایی به پیشنهاد روس‌ها
369بازدید
۰

دو نفتکش متخلف با مین‌های دریایی منفجر شدند

سپاه اعلام کرد: دو نفتکش تحت حمایت جنگنده‌های آمریکایی در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و منفجر شدند و همچنان در آتش می‌سوزند.

کد خبر: 4201240تاریخ انتشار: 369 بازدید۰

تنگه+هرمز (۱)

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: تعداد دو فروند نفتکش که شب گذشته با حمایت جنگنده‌های ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا و بصورت مخفیانه قصد خروج از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشتند، به مین‌های دریایی برخورد و دچار انفجار مهیبی شدند و علی رغم تلاش همدستان ارتش غارتگر و متجاوز امریکا برای خاموش نمودن، هم اکنون به شدت در حال سوختن هستند و رها شده‌اند.

 شناورهای متخلف، سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کردند و با هدایت یک افسر ارتش متجاوز امریکا قصد داشتند از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز عبور کنند که مین‌های دریایی این قاچاقچیان را ناکام گذاشت و برگ دیگری بر کارنامه سیاه فرمانده تروریست سنتکام، برد کوپر، افزوده شد.

مقامات ارتش جنایتکار و بیچاره آمریکا نیاز نیست برای اثبات دروغ‌های خود سوار بر بالگرد از منطقه ای خارج از تنگه هرمز شوی رسانه ای اجرا کنند. عکس‌های هوایی تنگه هرمز همه ماجرا را بدون سانسور نمایش می‌دهند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

نیروی دریایی سپاهمین دریاییمنفجرنفتکش متخلف

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.