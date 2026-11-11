فصل بین‌المللی شمشیربازی آغاز شده و هر مسابقه برای ورزشکاران امتیاز به دنبال دارد، اما فدراسیون شمشیربازی ایران سابریست‌ها را به جای جام جهانی مصر، راهی تورنمنت روسیه می‌کند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، وضعیت ناامید کننده شمشیربازی ایران همچنان ادامه دارد و هر بار خود را به شکلی نشان می‌دهد. فدراسیونی که به نظر می‌رسد باتوجه به نزدیکی انتخابات ریاست، ذهن‌ها معطوف چیدمان مجمع انتخاباتی شده و به همین منظور، مسائل فنی و رسیدگی به امور تیم‌های ملی به فراموشی سپرده شده است. این موضوع نه یک ادعا که از اتفاقات چند وقت اخیر به وضوح قابل مشاهده است که از همین‌رو پرسش‌هایی جدی را به میان می‌آورد.

شمشیربازی رشته‌ای المپیکی محسوب می‌شود که با برگزاری تورنمنت‌های مختلف، ورزشکاران این رشته با حضور در تورنمنت‌ها صاحب امتیاز شده و رنکینگ آنها در جدول رده‌بندی جهانی، براساس امتیاز تعیین می‌شود. از دست رفتن هر تورنمنت جدای از بحث دور شدن از آمادگی و درگیر رقابت بودن، به معنای از دست دادن چند امتیاز است که باعث افت ورزشکاران در رنکینگ جهانی می‌شود که آفت بعدی آن، سخت‌تر شدن جدول رقابت در تورنمنت‌های بعدی از جمله انتخابی المپیک است.

غم انگیز شدن اسلحه سابر پس از اپه و فلوره

فارغ از این داستان که شمشیربازی ایران، در دو اسلحه اپه و فلوره، حرفی برای گفتن در میادین بزرگ ندارد، داستان اسلحه سابر هم در حال غم‌انگیز شدن است. رشته‌ای که در سه المپیک قبلی چه در بخش انفرادی و چه در بخش تیمی، صاحب جایگاه بوده و حتی تا آستانه کسب مدال پیش رفته است، اما پس از چهارمی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، سقوط آزاد اسلحه سابر آغاز شد. بخش بزرگی از این سقوط آزاد به تصمیماتی فدراسیون شمشیربازی مرتبط است که با انتخاب‌های غلط و تصمیم‌گیری‌های هیجانی، پتانسیل و پشتوانه شمشیربازی را باهم به سمت نابودی پیش برد.

تورنمنت بی اعتبار روسیه جایگزین جام جهانی مصر

فصل جدید شمشیربازی آغاز شده و تورنمنت‌های مختلف در حال برگزاری است، با این حال یکی دیگر از تصمیمات عجیب فدراسیون شمشیربازی از راه رسیده و تیم ملی اسلحه سابر ایران به جای حضور در جام جهانی مصر، قرار شده راهی تورنمنت روسیه شود. جام جهانی سابر مصر از بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم آبان‌ماه برگزار می‌شود که دومین مسابقه رسمی فصل به حساب می‌آید و امتیاز ورزشکاران در این تورنمنت، روی رنکینگ آنها تأثیر مستقیم دارد، اما تیم ملی ایران راهی روسیه خواهد شد. تصمیمی که پرسش‌هایی درباره اولویت‌های فدراسیون در برنامه مسابقات فصل جاری ایجاد کرده است.

فدراسیون شمشیربازی بی خیال امتیاز رنکینگ؟

حضور در روسیه و رویارویی با سابریست‌های این کشور شاید از نظر فنی و کسب تجربه مفید باشد، اما این رقابت در تقویم امتیازآور فدراسیون جهانی نیست و تأثیری بر رنکینگ جهانی ورزشکاران ندارد. بنابراین سؤال اینجاست که آیا حضور در جام جهانی مصر، به‌عنوان دومین مسابقه رسمی فصل، در برنامه تیم ملی قرار گرفته است یا خیر؟ آیا هنوز توجیحی به اسم روادید وجود دارد؟

بلاتکلیفی در اسلحه سابر بدون انتخاب کادرفنی

البته که فقط موضوع شرکت یا عدم شرکت در یک تورنمنت مطرح نیست؛ ابهام مهم‌تر در خصوص اسلحه سابر همچنان وضعیت کادر فنی است. مسابقات فصل آغاز شده، اما هنوز سرمربی و اعضای کادر فنی تیم بزرگسالان به‌صورت شفاف معرفی نشده‌اند. از سوی دیگر، برگزاری اردوهای تیم بزرگسالان با حضور مربی جوانان این پرسش را ایجاد می‌کند که تکلیف هدایت تیم اصلی چیست؟ آیا مربی جوانان مسئولیت بزرگسالان را نیز بر عهده دارد؟ سرمربی تیم ملی سابر چه کسی است و چه فردی مسئولیت برنامه‌ریزی فنی و آماده‌سازی ملی‌پوشان را بر عهده دارد؟

سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس در خطر

وضعیت فعلی و این بلاتکلیفی، در حالی که کمتر از دو سال به المپیک باقی مانده و موضوع کسب سهمیه هم مطرح است، چندان خوشایند شمشیربازی ایران نیست. ادامه این رویه می‌تواند منجر به این شود که شمشیربازی ایران حتی از حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس جا بماند، چراکه ورزشکاران هم هنوز تکلیف خود را نمی‌دانند. با توجه به شروع فصل، برگزاری تورنمنت‌های مختلف و فشردگی مسابقات، ادامه این بلاتکلیفی می‌تواند فرصت آماده‌سازی ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد و دور شدن آنها از آمادگی، منجر به از دست رفتن رنکینگ و نرسیدن به سهمیه المپیک باشد.

ادامه روزهای شلوغ پورسلمان تا انتخابات!

حالا فدراسیون شمشیربازی که باتوجه به در پیش بودن انتخابات سال جاری، احتمالاً روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد تا اعضای مجمع مجاب شوند که دوباره به ریاست علیرضا پورسلمان رأی بدهند، باید به این پرسش پاسخ بدهد که تورنمنت بی اعتبار روسیه، جایگزین جام جهانی مصر شده که امتیاز آن تأثیر مستقیم روی رنکینگ دارد؟ مهم‌تر از آن، تکلیف سرمربی و کادر فنی اسله سابر بزرگسالان چه زمانی مشخص خواهد شد و تیم ملی چه زمانی از این بلاتکلیفی خارج می‌شود؟