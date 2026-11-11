صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 276بازدید۰ پ کد خبر: 4201267 ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۵:۴۹ عکس: افتتاح مرکز آموزش نظامی زنان جانفدا در میدان آزادی دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاآموزش نظامیعکس خبریزنان جانفدا مطالب مرتبطعکس:افتتاح مرکز آموزشی جانفدای جوادالائمه (ع)تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: رونمایی سپاه از شهر موشکی جدیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: اولین شب مراسم عزاداری فاطمیه در زینبیه از طرف رهبر معظم انقلابتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.