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اینفانتینو در آستانه احضار به کنگره آمریکا

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در پی آغاز تحقیقات درباره روابط مالی‌اش با دونالد ترامپ و متحدان رئیس‌جمهور آمریکا، با خطر احضار به کنگره آمریکا روبه‌رو شده است.

کد خبر: 4201264تاریخ انتشار: 276 بازدید۰

به گزارش تابناک؛ جیانی اینفانتینو، رییس فیفا با خطر احضار به کنگره آمریکا روبه‌رو است. جمی راسکین، نماینده دموکرات، تحقیقاتی را درباره روابط مالی فیفا با دونالد ترامپ و متحدانش آغاز کرده و این پرونده می‌تواند پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد.

بر اساس گزارش دیلی تلگراف، کمیته قضایی مجلس نمایندگان از مدت‌ها پیش در حال تحقیق درباره روابط اینفانتینو با ترامپ بوده است. پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، جمی راسکین نماینده کنگره، ممکن است ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان را بر عهده بگیرد. او تحقیقاتی را درباره روابط مالی رییس فیفا با رییس‌جمهور آمریکا و متحدانش آغاز کرده است.

روابط جنجالی اینفانتینو و ترامپ زیر ذره‌بین کنگره آمریکا

راسکین که در آن زمان عضو ارشد اقلیت کمیته بود، پیش‌تر نامه‌ای به اینفانتینو نوشت و درباره تحقیقات خود اطلاع‌رسانی کرده بود.

ماجرای دخالت ترامپ در لغو محرومیت ستاره تیم ملی آمریکا

نیویورک پست پیش‌تر گزارش داد که اینفانتینو شخصا بر لغو محرومیت فولارین بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا، از جام جهانی نظارت کرده و اطلاع داشته است. این مهاجم در بازی مقابل بوسنی و هرزگوین کارت قرمز گرفت ولی کمیته انضباطی فیفا محرومیت بالوگان را به حالت تعلیق درآورد و این مهاجم توانست در بازی مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل بلژیک بازی کند.

بن جاکوبز یکی از خبرنگاران شاخص فوتبالی گزارش داد که فیفا این تصمیم را پس از تماس کاخ سفید با اینفانتینو گرفت. ترامپ تایید کرد که درباره این موضوع با اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت را بازنگری کند.

این موضوع تنها یکی از حواشی اینفانتینو در ماه‌های گذشته بوده است.

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برچسب ها

کنگره آمریکادونالد ترامپرییس فیفااینفانتینیو

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