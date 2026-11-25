چرتکه

ویدیوهایی از صادق الحسینی از محصلین رشته اقتصاد منتشر شده که توصیه‌های خطرناکی برای شوک درمانی در این شرایط حساس می‌کند و در بخشی از اظهاراتش می‌گوید: «۳۰ درصد ایران باید خاموش شوند تا بتوانیم گاز را در وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتوانیم به مردم بدهیم. در برق 35 درصد مردم باید خاموش باشند تا بتوانیم برق را برسانیم...» و تاکید می‌کند این کار در راستای «...کمینه کردن خون‌های ریخته شده برای بیشترین رفاه ممکن برای مردم آن کشور است...» او ضمن اشاره به آنکه دنگ شیائوپینگ به شوک درمانی پرداخت، اذعان می‌کند فاجعه اعتراضات میدان تیان‌آن‌من حاصل از اجرای همین سیاست بود! اظهارات قابل تامل این شخص را می‌بینید و می‌شنوید.