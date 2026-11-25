

به گزارش تابناک، عکس حمید وکیلی، عکاس سابق خبرگزاری فارس از مواجهه خانواده یکی از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با پیکر پاک کودک شهیدشان، در میان ۱۰۰ عکس برتر سال ۲۰۲۶ مجله تایم قرار گرفت.

این عکس، لحظه حزن‌انگیز سوگواری خانواده شهید محمدطاها جعفری بر پیکر مطهر او را به تصویر می‌کشد‌؛ هنگامی که این خانواده به تازگی مطلع شده بودند بقایای پیکر پاک فرزند شهیدشان پس از انجام آزمایش DNA شناسایی شده است.

دبستان شجره طیبه میناب، در نخستین روز از جنگ تحمیلی رمضان بر اثر حمله وحشیانه ائتلاف متجاوز آمریکایی- صهیونی به خاک کشورمان هدف قرار گرفت و بر اثر آن، ۱۶۸ کودک مظلوم و بی‌گناه به شهادت رسیدند.

منبع: فارس





