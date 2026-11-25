به گزارش تابناک؛ کباب زنجانی یکی از غذاهای سنتی و خوشمزه منطقه زنجان است که با گوشت چرخ‌کرده، پیاز و ادویه‌های معطر آماده می‌شود. راز یک کباب زنجانی خوش‌طعم، گرفتن آب اضافی پیاز، ورز دادن کافی مایه و پخت با حرارت مناسب است تا کباب در عین برشته شدن، آبدار و نرم باقی بماند.

مواد لازم برای ۴ نفر / مقدار

گوشت چرخ‌کرده مخلوط گوسفند و گوساله ۵۰۰ گرم

پیاز متوسط ۲ عدد

سیب‌زمینی متوسط ۱ عدد

تخم‌مرغ ۱ عدد

آرد سوخاری ۲ قاشق غذاخوری

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه نصف قاشق چای‌خوری

پاپریکا نصف قاشق چای‌خوری

سماق ۱ قاشق چای‌خوری

نمک به مقدار لازم

زعفران دم‌کرده ۱ قاشق غذاخوری

کره ۳۰ گرم

گوجه‌فرنگی ۴ عدد

فلفل سبز ۴ عدد

روغن به مقدار لازم

طرز تهیه کباب زنجانی

۱. آماده کردن پیاز و سیب‌زمینی

پیازها را رنده ریز کنید و آب آن‌ها را کاملاً بگیرید.

سیب‌زمینی را نیز رنده کنید و آب اضافی آن را با فشار دست بگیرید.

گرفتن آب پیاز و سیب‌زمینی مهم است؛ چون رطوبت زیاد می‌تواند باعث وا رفتن کباب شود.

۲. آماده کردن مایه کباب

گوشت چرخ‌کرده را داخل کاسه بریزید.

پیاز، سیب‌زمینی، تخم‌مرغ، آرد سوخاری، زردچوبه، فلفل سیاه، پاپریکا، سماق و نمک را اضافه کنید.

مواد را چند دقیقه خوب ورز دهید تا مایه کاملاً یکدست و چسبناک شود.

۳. استراحت دادن مایه

روی ظرف را بپوشانید و مایه کباب را حداقل ۱ ساعت داخل یخچال قرار دهید.

استراحت دادن مایه باعث می‌شود مواد بهتر به هم بچسبند و کباب هنگام پخت کمتر ترک بخورد یا وا برود.

۴. شکل دادن کباب

دست‌ها را کمی با آب سرد یا روغن مرطوب کنید.

مقداری از مایه را بردارید و به شکل کباب‌های کشیده یا بیضی درآورید.

اگر از سیخ چوبی استفاده می‌کنید، کباب‌ها را به دور سیخ فرم دهید و با دست سطح آن را صاف کنید.

۵. پخت کباب

تابه را روی حرارت متوسط قرار دهید و کمی روغن داخل آن بریزید.

کباب‌ها را داخل تابه قرار دهید و اجازه دهید یک طرف آن‌ها خودش را بگیرد.

سپس کباب‌ها را به‌آرامی برگردانید تا طرف دیگر نیز طلایی شود.

در اواخر پخت، کره و زعفران دم‌کرده را مخلوط کنید و روی کباب‌ها بمالید تا عطر و طعم بیشتری پیدا کنند.

۶. کباب کردن گوجه و فلفل

گوجه‌فرنگی‌ها و فلفل‌های سبز را کنار کباب‌ها یا در تابه‌ای جداگانه قرار دهید و اجازه دهید کاملاً نرم و کمی کبابی شوند.

کباب را داغ و همراه گوجه و فلفل سرو کنید.

فوت‌وفن کباب زنجانی خوشمزه

آب پیاز را کاملاً بگیرید، اما مایه کباب را بیش از حد خشک نکنید.

ترکیب گوشت گوسفندی و گوساله باعث می‌شود کباب خوش‌طعم‌تر و آبدارتر شود.

ورز دادن کافی، یکی از مهم‌ترین نکات برای جلوگیری از وا رفتن کباب است.

مایه را حتماً قبل از شکل دادن در یخچال استراحت دهید.

حرارت خیلی زیاد باعث سوختن سطح کباب و خام ماندن داخل آن می‌شود.

زعفران و کره را در پایان پخت اضافه کنید تا عطر آن‌ها بهتر حفظ شود.

پیشنهاد سرو

کباب زنجانی را می‌توانید با برنج ایرانی، نان سنگک، گوجه کبابی، فلفل سبز، پیاز و سماق سرو کنید.

اگر آن را با برنج سرو می‌کنید، کمی کره و زعفران روی برنج بریزید تا عطر غذا کامل‌تر شود.