شدت اصابت بمب‌های سنگین روس لحظات نادر از اصابت بمب سنگین روس‌ها به شهر لویو اوکراین توسط دوربین ضبط شده را می‌بینید؛ این …

جزئیات موشکی که به مدرسه میناب اصابت کرد علامت R روی موشک امریکایی که کودکان میناب را شهید کرد به چه معنا بود؟ جزئیات موشکی که به مدرسه…