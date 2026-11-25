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نبض خبر
لحظه انفجار عظیم خودروی انتحاری داعش
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ویدیویی از لحظه انفجار عظیم خودروی انتحاری داعش در عراق که در جریان جنگ با داعش هدف قرار گرفت و قبل از رسیدن به نظامیان منفجر شد را میبینید.
نبض خبر
ویدیویی از لحظه انفجار عظیم خودروی انتحاری داعش در عراق که در جریان جنگ با داعش هدف قرار گرفت و قبل از رسیدن به نظامیان منفجر شد را میبینید.
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