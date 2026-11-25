سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از افزایش شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی در این شهرستان به ۲۱۸ نفر خبر داد. در این حادثه تاکنون ۴ نفر جان باخته و ۴ نفر نیز دچار مرگ مغزی شده‌اند.

به گزارش تابناک؛ سیدمیلاد تقدیسی حیدریان اظهار کرد: شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی در این شهرستان به ۲۱۸ نفر رسیده است که از این تعداد، تاکنون ۴ نفر جان خود را از دست داده و ۴ نفر نیز دچار مرگ مغزی شده‌اند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور افزود: در حال حاضر ۶۹ نفر از مسمومان در بیمارستان بستری هستند که ۱۳ نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) تحت نظر قرار دارند. همچنین ۱۰ نفر به دلیل شدت مسمومیت، تحت لوله‌گذاری داخل نای قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: ۱۰۵ نفر پس از طی مراحل اولیه درمان ترخیص شده‌اند و ۳۶ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی مشهد و سبزوار انتقال یافته‌اند که از این تعداد، ۲۶ نفر به مشهد و ۱۰ نفر به سبزوار اعزام شده‌اند.

۱۱۱ نفر تحت دیالیز؛ اهدای عضو یک نفر از جان‌باختگان

تقدیسی با اشاره به روند درمان مسمومان تأکید کرد: تاکنون ۱۱۱ نفر برای مدیریت وضعیت حاد خود تحت درمان دیالیز قرار گرفته‌اند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور همچنین گفت: از مجموع ۲۱۸ فرد مسموم‌شده، ۱۳ نفر زن و بقیه مرد هستند. ۲۷ نفر از مسمومان نیز کمتر از ۱۸ سال سن دارند.

وی یادآور شد: از میان چهار مورد مرگ مغزی ثبت‌شده، یک نفر از مردان برای اهدای عضو به مشهد اعزام شده است.

منبع: فارس



