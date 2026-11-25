رئیس جمهور آمریکا: ایران می‌خواهد بابت کشته شدن ده‌ها دانش آموز و معلم غرامت بگیرد. اما اگر بخواهد وارد بازی مطالبه غرامت شود، ما پیروز میدان خواهیم بود

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در واکنش به طرح ادعای دریافت غرامت از سوی جمهوری اسلامی ایران بابت خسارات درگیری‌های پنج ماه اخیر، موضعی تهاجمی اتخاذ کرد.

او با رد این درخواست و «جالب» خواندن این ایده، اعلام کرد که خود نیز خواهان دریافت غرامت از ایران است. ترامپ با اشاره به کشته‌شدگان و مجروحان ناشی از عملیات‌های منتسب به نیروهای تحت فرماندهی سردار سلیمانی، قربانیان ناو یواس‌اس کول و همچنین جان‌باختگان اعتراضات پنج دهه اخیر در ایران، خواستار پرداخت خسارت به خانواده‌های این افراد شد.

ترامپ در بخشی از اظهارات خود، آمار بحث‌برانگیزی را نیز درباره کشته‌شدگان پنج ماه گذشته مطرح و تأکید کرد که به نمایندگان خود دستور داده است تا این مطالبه متقابل را به‌عنوان بخشی اساسی و قاطع در هرگونه مذاکرات آینده با ایران بگنجانند. این اظهارات که نشان‌دهنده تغییر لحن تدریجی و افزایش تنش در گفتمان ترامپ علیه ایران است، عملاً هرگونه رویکردِ به‌اصطلاح کم‌سروصدا در تعاملات دو طرف را زیر سؤال برده و مسیر پیچیده‌تری را برای دیپلماسی احتمالی آینده ترسیم کرده است.



