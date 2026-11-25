حکم اعدام دو متهم در پرونده شهرک اکباتان، ساعاتی قبل از اجرا، متوقف شد. این دو قرار بود بامداد امروز چهارشنبه اعدام شوند.

به گزارش تابناک؛ حکم اعدام دو متهم در پرونده شهرک اکباتان، ساعاتی قبل از اجرا، متوقف شد. این دو قرار بود بامداد امروز چهارشنبه اعدام شوند.

حکم دو زندانی محکوم به اعدام، میلاد آرمون و نوید نجاران در پرونده شهرک اکباتان، که بر اساس گزارش‌ها، قرار بود سحرگاه چهارشنبه چهارم آذر اجرا شود، متوقف شد.

این دو در پرونده قتل آرمان علی‌وردی در آبان ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده بودند. آرمان علی‌وردی از نیروهای بسیجی بود که ۴ آبان ۱۴۰۱ و در جریان حوادث آبان ۱۴۰۱، در شهرک اکباتان تهران زخمی شد و دو روز بعد بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید.

محمدحسین آقاسی، وکیل میلاد آرمون، روز سه‌شنبه سوم آذر با انتشار پیامی در شبکه ایکس از ابلاغ توقف اجرای حکم موکلش خبر داد و نوشت: «موکلم میلاد آرمون که از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شده بود در دادگاه انقلاب به اتهام مفسدفی الارض به اعدام محکوم و قرار بود چهارشنبه صبح حکم اجرا شود. ساعاتی قبل از اجرا، تلفنی توقف اجرای حکم به من ابلاغ شد، که به خانواده‌اش اطلاع دادم.»

صفحه دادبان نیز به نقل از یک منبع مطلع نوشت، نوید نجاران در تماس تلفنی با خانواده‌اش از بازگشت به بند عمومی زندان قزل‌حصار خبر داده است.

منبع: عصرایران



