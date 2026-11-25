بازار طلا در ایران همیشه یکی از پناهگاه‌های سنتی مردم برای حفظ ارزش پس‌انداز بوده است؛ اما حالا با افزایش قیمت‌ها، گسترش خریدوفروش در اینستاگرام و تلگرام و رواج پلتفرم‌های فروش آنلاین، شکل تازه‌ای از کلاهبرداری در این بازار شکل گرفته است. کلاهبرداری‌هایی که گاهی با یک صفحه اینستاگرامی و چند عکس از شمش و سکه آغاز می‌شوند و گاهی حتی در یک معامله حضوری، پشت پیشخوان طلافروشی اتفاق می‌افتند.

به گزارش تابناک، گاهی خریدار پول طلایی را می‌دهد که اساساً وجود خارجی ندارد؛ گاهی سکه‌ای می‌خرد که یک سال بعد و هنگام فروش متوجه تقلبی بودن آن می‌شود و گاهی هم قطعه‌ای طلا در ظاهر کاملاً سالم و استاندارد است، اما هنگام ذوب و آزمایش عیار، حقیقت دیگری آشکار می‌شود.

طلایی که پولش پرداخت می‌شود، اما هیچ‌وقت تحویل داده نمی‌شود!

یکی از شناخته‌شده‌ترین شگردها، راه‌اندازی صفحات اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی با عنوان فروش مستقیم طلاست.

سناریو معمولاً ساده است: صفحه‌ای با تصاویر حرفه‌ای از سکه، شمش، طلای آب‌شده و مصنوعات طلا راه‌اندازی می‌شود. تعداد دنبال‌کنندگان ممکن است زیاد باشد و مدیر صفحه نیز با انتشار تصاویر بسته‌بندی سفارش‌ها، رسیدهای بانکی و پیام‌های رضایت مشتریان، برای خود اعتبار ایجاد کند.

فروشنده معمولاً قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار پیشنهاد می‌دهد یا مدعی است به دلیل حذف واسطه‌ها، امکان فروش طلا با کارمزد بسیار پایین را دارد.

مشتری پس از انتخاب کالا، مبلغ را به حساب اعلام‌شده واریز می‌کند. در ابتدا ممکن است فروشنده پاسخگو باشد و حتی تصویری از بسته‌بندی سفارش ارسال کند؛ اما پس از دریافت وجه، داستان تغییر می‌کند.

ابتدا بهانه‌هایی مانند تأخیر پست، مشکل در ارسال، نوسان قیمت یا اختلال بانکی مطرح می‌شود و سرانجام مشتری متوجه می‌شود صفحه فروشنده از دسترس خارج شده یا تمام راه‌های ارتباطی مسدود شده است.

نکته مهم این است که این شیوه همیشه به ساخت یک صفحه جعلی محدود نمی‌شود. گاهی افراد از نام و اعتبار طلافروشی‌های واقعی استفاده می‌کنند و خود را نماینده یا کارمند آن واحد معرفی می‌کنند.

در یکی از روایت‌های منتشرشده درباره کلاهبرداری در مازندران، فردی با ایجاد کانالی در شبکه‌های اجتماعی، خود را از کارکنان یک طلافروشی معروف معرفی کرده بود و با تبلیغ فروش طلا بدون کارمزد مشتری جذب می‌کرد.

نکته خطرناک: تعداد دنبال‌کنندگان، نظرات مثبت زیر پست‌ها و حتی انتشار تصاویر سفارش‌های قبلی هیچ‌کدام به‌تنهایی نشانه اعتبار فروشنده نیستند.

طلای آب‌شده تقلبی؛ وقتی داخل قطعه طلا، مس و برنج پیدا می‌شود

طلای آب‌شده در سال‌های اخیر به یکی از گزینه‌های محبوب مردم برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. علت هم روشن است: خریدار تصور می‌کند به جای پرداخت هزینه‌های مربوط به ساخت و طراحی مصنوعات طلا، مستقیماً طلای خام خریداری می‌کند.

اما همین ویژگی، بازار آب‌شده را به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تقلب تبدیل کرده است.

در این روش، فروشنده قطعه‌ای را به‌عنوان طلای آب‌شده عرضه می‌کند، اما ترکیب واقعی آن با چیزی که در فاکتور یا توافق معامله ذکر شده متفاوت است.

گاهی عیار واقعی پایین‌تر از عیار اعلام‌شده است. در موارد پیچیده‌تر نیز فلزاتی مانند مس و برنج وارد ترکیب قطعه می‌شوند.

خریدار ممکن است در نگاه اول تفاوتی احساس نکند. حتی وزن قطعه نیز می‌تواند کاملاً با عدد اعلام‌شده مطابقت داشته باشد؛ اما مسئله اصلی، میزان طلای خالص موجود در آن است.

در یک پرونده جنجالی که جزئیات آن در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد، جاعلان با استفاده از مس و برنج، قطعاتی شبیه طلا و سکه تولید می‌کردند. در روایت منتشرشده از این پرونده، حتی برخی فعالان صنفی نیز در تشخیص تقلب با مشکل مواجه شده بودند.

گزارش دیگری درباره تقلب در بازار طلای آب‌شده، از عرضه آلیاژهای کم‌عیار و حتی برنج آب‌شده به جای طلا در برخی معاملات خبر داده است.

چرا این روش خطرناک است؟

چون خریدار معمولاً به وزن قطعه توجه می‌کند، در حالی که ارزش واقعی آن به وزن طلای خالص و عیار بستگی دارد.

یک قطعه ۱۰ گرمی با عیار پایین‌تر، الزاماً ارزش یک قطعه ۱۰ گرمی با عیار ۷۵۰ را ندارد.

سکه تقلبی در بسته‌بندی پلمب؛ فریب با ظاهر کاملاً معتبر

یکی از روایت‌های نگران‌کننده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به افرادی است که سکه خریداری کرده‌اند، آن را برای مدت طولانی نگه داشته‌اند و هنگام فروش متوجه شده‌اند که سکه اصل نیست.

در شهریور ۱۴۰۵، شهروندی در بندرانزلی شکایت نامه ای به رسانه‌های محلی ارسال کرد و گفت که با پس‌انداز خود یک سکه خریده و یک سال بعد، هنگام مراجعه برای فروش، متوجه تقلبی بودن آن شده است.



نکته تلخ ماجرا این بود که خریدار فاکتور خرید را هم در اختیار نداشت و حتی فروشگاهی را که سکه را از آن خریده بود به خاطر نمی‌آورد.

اما جعل سکه همیشه به معنای ساخت یک قطعه کاملاً متفاوت نیست.

برخی جاعلان روی بسته‌بندی وکیوم، هولوگرام، کارت مشخصات و ظاهر سکه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا خریدار تصور کند با یک محصول معتبر روبه‌رو است.

در گزارش‌های مربوط به تقلب بازار سکه، از ساخت سکه‌های تقلبی با ورق سرب و قرار دادن آنها در بسته‌بندی‌های مشابه نمونه‌های معتبر نیز سخن گفته شده است.

مشکل اینجاست که بسیاری از خریداران به جای بررسی اصالت خود سکه، به ظاهر بسته‌بندی اعتماد می‌کنند.

یک نکته مهم: پلمب بودن سکه به‌تنهایی تضمین اصالت آن نیست. هولوگرام و کارت نیز باید از نظر اعتبار صادرکننده و ارتباطشان با واحد فروشنده بررسی شوند.

خالی‌فروشی در پلتفرم‌های آنلاین؛ طلایی که فقط در حساب کاربری وجود دارد

این یکی از خطرناک‌ترین شگردهای جدید بازار طلاست.

در این روش، مشتری تصور می‌کند مقدار مشخصی طلا خریده و مالک آن شده است. عدد خریداری‌شده در حساب کاربری نمایش داده می‌شود و حتی ممکن است امکان خریدوفروش مجدد آن نیز وجود داشته باشد.

اما پرسش اصلی این است: آیا به اندازه مجموع طلای فروخته‌شده، طلای واقعی در اختیار مجموعه وجود دارد؟

در خالی‌فروشی، فروشنده یا پلتفرم بدون داشتن پشتوانه کافی، طلای بیشتری از موجودی واقعی خود به مشتریان می‌فروشد.

در ظاهر همه‌چیز طبیعی است. مشتری موجودی حساب خود را می‌بیند، قیمت روز را دنبال می‌کند و حتی ممکن است در چند نوبت سودی هم در حسابش ثبت شود.

اما مشکل زمانی آشکار می‌شود که تعداد زیادی از مشتریان بخواهند طلای خود را تحویل بگیرند یا پولشان را برداشت کنند.

در چنین شرایطی، مجموعه ممکن است با کمبود نقدینگی یا نبود طلای کافی روبه‌رو شود.

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که به آماری منتشرشده در مرداد ۱۴۰۵ توجه کنیم.

بر اساس اظهارات منتسب به معاون پلیس فتا، طی سه سال ۵۰۸ پرونده مرتبط با جرایم کلاهبرداری در حوزه پلتفرم‌های آنلاین طلا تشکیل شده بود. همچنین درباره یک پلتفرم، از شناسایی حدود ۲۰۰ هزار مورد خالی‌فروشی سخن گفته شده است.

این ارقام، آمار اعلام‌شده درباره پرونده‌ها و یک پلتفرم مشخص هستند و نباید آنها را معادل تعداد کل قربانیان یا کل تخلفات بازار دانست.

ماجرای خالی‌فروشی یک مسئله بنیادی را مطرح می‌کند: نمایش موجودی طلا در تلفن همراه، لزوماً به معنای وجود طلای فیزیکی به همان میزان نیست.

طلای دست‌دوم به جای طلای نو؛ پرداخت پول اضافه برای کالای ارزان‌تر

این شیوه از آن دسته تخلفاتی است که تشخیص آن برای خریدار عادی دشوار است.

مشتری به فروشگاه مراجعه می‌کند و قطعه‌ای را به‌عنوان طلای نو انتخاب می‌کند. فروشنده نیز قیمت را با محاسبه اجرت ساخت و سایر هزینه‌ها اعلام می‌کند.

اما پس از مدتی، خریدار متوجه می‌شود قطعه خریداری‌شده قبلاً استفاده شده یا در واقع طلای دست‌دوم بوده است.

اهمیت موضوع فقط در ظاهر کالا نیست؛ مسئله اصلی تفاوت قیمت تمام‌شده است.

خریدار ممکن است هزینه‌هایی را پرداخت کرده باشد که با وضعیت واقعی قطعه تناسب ندارد.

در برخی روایت‌های منتشرشده در فضای مجازی، مشتریان از اختلاف قیمت خرید و فروش طلا و متوجه شدن این تفاوت هنگام مراجعه مجدد به طلافروشی گلایه کرده‌اند.

البته باید توجه داشت که هر اختلاف قیمت خرید و فروش به معنای کلاهبرداری نیست. اجرت ساخت، سود فروشنده، مالیات مربوط به اجزای مشمول و شرایط بازار در قیمت نهایی تأثیر دارند.

تخلف زمانی مطرح می‌شود که فروشنده آگاهانه درباره نو یا دست‌دوم بودن کالا اطلاعات خلاف واقع ارائه کند.

دستکاری وزن؛ چند دهم گرم که به پول قابل‌توجهی تبدیل می‌شود

در خرید مصنوعات طلا، وزن اهمیت اساسی دارد.

اما گاهی اختلافی که روی ترازو دیده می‌شود، تنها بخشی از ماجراست.

یکی از موضوعاتی که در روایت‌های مربوط به خرید طلا مطرح می‌شود، وجود اجزای غیرطلایی در داخل یا ساختار برخی مصنوعات است.

برای مثال، ممکن است در بعضی دستبندها و النگوهای خاص، قطعات داخلی یا اجزایی وجود داشته باشد که از طلای خالص ساخته نشده‌اند.

اگر وزن این اجزا به‌عنوان وزن طلای واقعی محاسبه شود، خریدار عملاً بابت فلزی پول پرداخت می‌کند که ارزش آن با طلا متفاوت است.

در یک گزارش تحقیقی قدیمی‌تر درباره تقلب در بازار طلا، به نمونه‌هایی از وجود فنرهای فلزی در داخل برخی دستبندها اشاره شده بود. در این گزارش، وزن این فنرها در بعضی نمونه‌ها بیش از یک‌ونیم گرم عنوان شده بود.

البته وجود قطعات غیرطلایی در یک مصنوع به‌خودی‌خود تخلف نیست؛ مسئله این است که وزن و ارزش آنها چگونه در فاکتور محاسبه شده است.

برای خریدار، تفاوت میان وزن کل یک وسیله و وزن واقعی طلای به‌کاررفته در آن اهمیت زیادی دارد.



فاکتور جعلی و کد استاندارد ساختگی؛ سندی که خودش بخشی از کلاهبرداری است

یکی از تصورات اشتباه خریداران این است که داشتن فاکتور، به‌تنهایی معامله را معتبر می‌کند.

اما فاکتور هم می‌تواند جعلی باشد.

در برخی پرونده‌های مربوط به جعل طلا، از استفاده هم‌زمان از شماره سریال جعلی، فاکتورهای تقلبی و بسته‌بندی‌های دارای هولوگرام ساختگی سخن گفته شده است.

در چنین شرایطی، فروشنده فقط یک قطعه تقلبی نمی‌فروشد؛ بلکه مجموعه‌ای از مدارک ظاهراً معتبر را هم در اختیار مشتری قرار می‌دهد تا احتمال شک کردن او را کاهش دهد.

خطر زمانی بیشتر می‌شود که مشتری پس از خرید، دیگر امکان دسترسی به فروشنده را نداشته باشد.

فاکتور معتبر باید اطلاعات مشخصی داشته باشد؛ از جمله مشخصات فروشنده، نشانی واحد صنفی، تاریخ، مشخصات کالا و اطلاعات لازم برای شناسایی معامله.

تطبیق اطلاعات فاکتور با مشخصات واحد صنفی و کالای خریداری‌شده ضروری است.

آگهی تعمیر طلا با دستمزد ناچیز؛ طلا را تحویل می‌دهید و دیگر خبری نمی‌شود!

یکی از شگردهای جالب توجه که در شبکه‌های اجتماعی درباره آن روایت‌های واقعی منتشر شده، کلاهبرداری با پوشش تعمیر طلاست.

فردی در اینستاگرام یا تلگرام تبلیغ می‌کند که تعمیر انواع طلا و جواهر را با کمترین دستمزد انجام می‌دهد.

گاهی نیز خودش را کارمند یا نماینده یک طلافروشی شناخته‌شده معرفی می‌کند.

مشتری برای تعمیر دستبند، گردنبند یا قطعه‌ای ارزشمند با او ارتباط برقرار می‌کند.

اما به جای مراجعه به فروشگاه اصلی، فروشنده قرار ملاقات را در مکانی دیگر تنظیم می‌کند.

طلا تحویل گرفته می‌شود و پس از آن، ارتباط قطع می‌شود.

این دقیقاً همان شگردی است که در پرونده‌ای در استان مازندران گزارش شده بود.

فردی با معرفی خود به‌عنوان یکی از کارکنان یک طلافروشی معروف، از طریق تبلیغ فروش طلا بدون کارمزد و تعمیر ارزان جواهرات مشتری جذب می‌کرد. سپس با دریافت طلا برای تعمیر، دیگر پاسخگوی صاحبان آن نبود.

پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری این فرد خبر داده بود.

کلاهبرداری در بازار طلا همیشه با فروش کالای تقلبی انجام نمی‌شود؛ گاهی خود دارایی مشتری، پیش از آنکه معامله‌ای صورت بگیرد، به سرقت می‌رود.

بازی با سکه بانکی و غیربانکی؛ وقتی ارزش واقعی سکه زیر سؤال می‌رود

در بازار سکه، یکی از موضوعاتی که در روایت‌های مردمی زیاد به چشم می‌خورد، اختلاف نظر درباره بانکی یا غیربانکی بودن سکه است.

بعضی خریداران پس از مراجعه برای فروش متوجه می‌شوند سکه‌ای که با قیمت سکه بانکی خریده‌اند، از نظر فروشنده بعدی ارزش کمتری دارد.

در برخی موارد، اختلاف به اصالت سکه مربوط است و در موارد دیگر، مسئله به نوع ضرب و شرایط معامله بازمی‌گردد.

نمونه‌ای از این اختلاف در روایت منتشرشده از یک شهروند ایلامی دیده می‌شود.

او تعریف کرده بود که برای فروش یک ربع‌سکه هدیه‌گرفته‌شده به طلافروشی مراجعه کرده و فروشنده ابتدا آن را غیربانکی تشخیص داده و قیمتی بسیار پایین‌تر پیشنهاد کرده است.

پس از مراجعه به فروشگاه اولیه، مشخص شده بود که همان قطعه با قیمت بالاتری خریداری شده و در نهایت معامله با همان فروشگاه انجام شده است.

این روایت به‌تنهایی اثبات‌کننده کلاهبرداری نیست، اما نشان می‌دهد خریدار عادی ممکن است هنگام فروش نیز با مشکل تشخیص و ارزیابی سکه مواجه شود.

در این میان باید تفاوت سکه بانکی، غیربانکی، پارسیان و مصنوعات مشابه را شناخت. همه این محصولات از نظر ماهیت، اعتبار و ارزش معاملاتی یکسان نیستند.

مشکل از جایی شروع می‌شود که فروشنده این تفاوت‌ها را پنهان کند یا محصولی را با مشخصاتی غیر از واقعیت به مشتری بفروشد.

پیشنهاد خرید با قیمت وسوسه‌انگیز؛ بیعانه بدهید تا سکه را برایتان نگه داریم!

آخرین شگرد، یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

فروشنده آگهی می‌کند که مقدار محدودی سکه یا طلای آب‌شده با قیمت مناسب در اختیار دارد.

برای جلب مشتری، قیمت را پایین‌تر از نرخ معمول اعلام می‌کند و می‌گوید به دلیل تقاضای بالا، فقط با پرداخت بیعانه امکان رزرو وجود دارد.

خریدار نیز برای از دست ندادن فرصت، مبلغی واریز می‌کند.

پس از آن، فروشنده یا ناپدید می‌شود یا با بهانه‌هایی مانند افزایش قیمت، هزینه ارسال و تفاوت نرخ روز، مبلغ بیشتری مطالبه می‌کند.

در برخی موارد نیز کالایی متفاوت از محصول توافق‌شده تحویل مشتری می‌شود.

پلیس فتا پیش‌تر درباره فروش اینترنتی طلا و سکه با قیمت‌های غیرواقعی، دریافت بیعانه و ارسال بدلیجات به جای طلا هشدار داده بود.

در این روش، نقطه ضعف اصلی خریدار معمولاً عجله برای خرید است؛ به‌خصوص در روزهایی که بازار با نوسانات شدید مواجه می‌شود و تصور عمومی این است که اگر امروز خرید نکنیم، فردا باید پول بیشتری بپردازیم.

چرا کلاهبرداری در بازار طلا این‌قدر جذاب شده است؟

برای فهمیدن ریشه این پدیده، باید به تغییر رفتار خریداران توجه کرد.

در گذشته، بسیاری از مردم برای خرید طلا به بازارهای شناخته‌شده مراجعه می‌کردند. فروشنده، مغازه، ویترین و اعتبار صنفی او تا حدودی قابل بررسی بود.

امروز اما بخشی از معاملات از پشت صفحه تلفن همراه انجام می‌شود.

یک صفحه اینستاگرامی می‌تواند با چند تصویر حرفه‌ای، تبلیغات گسترده و تعدادی نظر مثبت، ظاهری معتبر پیدا کند.

از طرف دیگر، افزایش قیمت طلا باعث شده حتی خریدهای کوچک نیز اهمیت اقتصادی زیادی پیدا کنند. کسانی که توان خرید یک سکه کامل ندارند، به سمت خرید طلای گرمی، طلای آب‌شده و محصولات کم‌وزن می‌روند.

این تغییر، فرصت تازه‌ای برای سودجویان ایجاد کرده است.

از طرف دیگر، تجربه پرونده‌های بزرگ اقتصادی مانند ماجرای سکه ثامن نشان داده است که اعتماد به یک نام تجاری یا سامانه اینترنتی، بدون بررسی سازوکار واقعی نگهداری دارایی‌ها، می‌تواند خسارت‌های سنگینی ایجاد کند.

در واقع، مسئله فقط تقلبی بودن یک قطعه طلا نیست؛ گاهی کل سازوکار معامله از ابتدا بر پایه وعده‌ای غیرواقعی بنا شده است.

مردم قبل از خرید طلا چه چیزهایی را بررسی کنند؟

مرور این روایت‌ها چند نکته عملی را روشن می‌کند:

۱. از واحد صنفی دارای مجوز و قابل شناسایی خرید کنید.

۲. فاکتور رسمی و دارای مشخصات کامل دریافت کنید.

۳. پول را به حساب شخصی نامرتبط با فروشنده واریز نکنید.

۴. سکه را صرفاً به دلیل پلمب بودن معتبر فرض نکنید.

۵. طلای آب‌شده را بدون بررسی تخصصی عیار خریداری نکنید.

۶. به تعداد دنبال‌کنندگان و نظرات مثبت صفحات مجازی اعتماد نکنید.

۷. برای خرید اینترنتی، پیش از پرداخت، هویت فروشنده و مجوز فعالیت را بررسی کنید.

۸. برای تعمیر طلا، آن را فقط به واحد صنفی شناخته‌شده تحویل دهید و رسید دقیق دریافت کنید.

۹. مشخصات، وزن و عیار درج‌شده در فاکتور را با کالای خریداری‌شده تطبیق دهید.

۱۰. از خریدهای عجولانه با قیمت‌های غیرعادی پایین و وعده سود تضمینی خودداری کنید.



