عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مخالفت‌های داخلی در آمریکا با ادامه جنگ علیه ایران، گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، به محاصره اقتصادی و دریایی روی آورده، اما جمهوری اسلامی از مواضع و مطالبات خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش تابناک، در شرایطی که بحث مخالفت‌های داخلی آمریکا با ادامه جنگ علیه ایران و احتمال ورود کنگره به این موضوع مطرح شده است، این پرسش وجود دارد که آیا فشارهای سیاسی در واشنگتن می‌تواند مسیر جنگ را تغییر دهد و دولت ترامپ را به پایان دادن به درگیری‌ها وادار کند؟

وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، معتقد است مخالفت‌های داخلی آمریکا می‌تواند کار را برای ترامپ دشوارتر کند، اما به‌ تنهایی به معنای پایان جنگ نیست؛ چراکه رئیس‌جمهور آمریکا همچنان از اختیاراتی برخوردار است.

او تأکید دارد که واشنگتن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی، به دنبال استفاده از ابزارهای اقتصادی و محاصره دریایی است؛ با این حال ایران در برابر فشارها کوتاه نخواهد آمد.

مخالفت‌های داخلی آمریکا، کار ترامپ را دشوارتر می‌کند

حجت‌الاسلام وحید احمدی در این باره، گفت: در داخل آمریکا منتقدانی وجود دارند که معتقدند این جنگ بدون محاسبه دقیق و درست و تحت تأثیر تحریکات رژیم صهیونیستی آغاز شده و اکنون به مسئله‌ای جدی و مشکل‌ساز برای آمریکا تبدیل شده است.

وی افزود: بخشی از مخالفت‌ها نیز به پیامدهای اقتصادی جنگ بازمی‌گردد؛ به‌ ویژه اینکه این پیامدها بر نگاه و ارزیابی مردم آمریکا از حاکمیت و شخص ترامپ تأثیر گذاشته است. نتایج انتخابات و مواضعی که در فضای سیاسی آمریکا شکل گرفته نیز نشان می‌دهد این موضوع برای دولت ترامپ هزینه‌ساز شده و می‌تواند اداره شرایط را برای او دشوارتر کند.

حجت‌الاسلام احمدی اضافه کرد: البته این تحولات به معنای آن نیست که مخالفان داخلی ترامپ قادرند به‌ طور قطعی مانع ادامه جنگ شوند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنان اختیاراتی دارد و حتی در صورت تصویب مصوبه‌ای در کنگره و سنا نیز نمی‌توان گفت همه‌چیز به پایان رسیده است. بنابراین نباید مخالفت‌های داخلی آمریکا را به‌ تنهایی به معنای پایان قطعی جنگ تلقی کرد.

آمریکا در میدان به هدفش نرسید

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ارزیابی برخی صاحب‌نظران آمریکایی از پیامدهای جنگ، اظهار کرد: مسئله قابل تأمل این است که اقدامات بعدی آمریکا نیز نمی‌تواند لزوماً به پیروزی این کشور منجر شود. این پرسش مطرح است که آمریکا در جنگ‌های پیشین، از جمله جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه و درگیری‌های چند هفته‌ای در جنوب، چه اقدام نظامی دیگری می‌توانست انجام دهد که انجام نداده باشد؟ از نگاه این صاحب‌نظران، آمریکا هر آنچه در توان داشته به کار گرفته، اما نتوانسته به نتیجه مورد نظر خود برسد.

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احمدی ادامه داد: به همین دلیل، آمریکایی‌ها به سمت ابزارهایی مانند محاصره دریایی و فشار اقتصادی حرکت کرده‌اند تا شاید از این مسیر بتوانند فشار بیشتری بر ایران وارد کنند و اهدافی را که در میدان نظامی به دست نیاورده‌اند، از طریق مذاکره و فشارهای سیاسی و اقتصادی محقق کنند.

ایران از مطالبات خود عقب‌نشینی نمی‌کند

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را مشخص کرده است، گفت: ملت ایران راه خود را ترسیم کرده و تحت هیچ عنوانی حاضر نیست به طرف مقابل باج بدهد. آمریکایی‌ها باید در نهایت بپذیرند که جمهوری اسلامی ایران بر مطالبات و شرایط اعلام‌شده خود تأکید دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر آمریکا تصور می‌کند می‌تواند با محاصره و فشار اقتصادی، ایران را از مواضعش عقب براند، چنین تصوری به نتیجه نخواهد رسید. به اعتقاد من، جمهوری اسلامی ایران در برابر این فشارها کوتاه نخواهد آمد و طرف مقابل ناچار است واقعیت‌های موجود و مطالبات ایران را بپذیرد.