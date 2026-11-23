شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی در نیشابور به ۱۷۳ نفر افزایش یافته و تاکنون ۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش تابناک؛ سرپرست معاونت درمان علوم پزشکی نیشابور گفت: شمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۱۷۳ نفر رسید و ۸ نفر فوت شده اند.

سیدمیلاد تقدیسی حیدریان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از افزایش شمار پذیرش مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۱۷۳ نفر خبر داد.

وی با تشریح آخرین وضعیت مسمومان این حادثه اظهارکرد: در حال حاضر ۸۲ نفر بستری هستند، ۴۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند و ۲۶ نفر نیز برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شده‌اند.

تقدیسی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، تاکنون ۴ مورد فوت و ۴ مورد مرگ مغزی در میان مسمومان به ثبت رسیده است.

منبع: تسنیم