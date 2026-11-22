به گزارش تابناک؛ دکتر میلاد تقدیسی اظهار کرد: شمار مسمومان الکلی نیشابور تا ظهر امروز یکشنبه اول آذرماه، به ۷۲ نفر رسیده است که از این تعداد ۶۷ نفر مرد و پنج نفر زن هستند.

وی افزود: متأسفانه تاکنون چهار مرد بر اثر مسمومیت جان خود را از دست داده‌اند که سه نفر در بیمارستان ۲۲ بهمن و یک نفر در بیمارستان پیامبر اعظم جان باخته‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ادامه داد: تاکنون هشت بیمار برای ادامه روند درمان به مشهد اعزام شده‌اند و ۴۹ بیمار نیز تحت درمان دیالیز قرار دارند.

تقدیسی با هشدار نسبت به عوارض جبران‌ناپذیر مصرف مشروبات الکلی، به شهروندان توصیه کرد: از مصرف هرگونه مشروبات الکلی جداً خودداری کنند. همچنین در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، سردرد، تاری دید یا اختلال در سطح هوشیاری، از هرگونه خوددرمانی و مصرف دارو یا درمان‌های خانگی پرهیز کرده و بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند؛ چراکه تأخیر در دریافت خدمات پزشکی می‌تواند خطر بروز عوارض شدید و حتی مرگ را افزایش دهد.

بازداشت عوامل اصلی شبکه توزیع مشروبات الکلی سمی در نیشابور

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از دستگیری عوامل اصلی توزیع مشروبات الکلی سمی و وقوع مسمومیت تعدادی از شهروندان خبر داد.

سرهنگ مجتبی موهبتی بیان کرد: پس از وقوع حادثه تلخ مسمومیت الکلی جمعی از شهروندان و اعلام موضوع از سوی دانشگاه علوم پزشکی، اقدامات اطلاعاتی پلیس نیشابور از همان دقایق نخست آغاز شد که در چند عملیات جداگانه، هشت نفر از متهمان مرتبط با توزیع مشروبات الکلی بازداشت شدند.

رئیس پلیس نیشابور افزود: با انجام ردزنی‌های دقیق اطلاعاتی، مخفیگاه شبکه توزیع شناسایی شد و ۳ مرد و یک زن که از عوامل اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی سمی بودند، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با تأکید بر تداوم تحقیقات برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی این پرونده خاطرنشان کرد: اقدامات پلیس تا شناسایی و برخورد با تمامی عوامل و کانال‌های توزیع مواد غیرمجاز با قاطعیت ادامه خواهد داشت.