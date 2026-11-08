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یک فوتی در پی حوادث جوی اخیر
سخنگوی جمعیت هلالاحمر از جان باختن یک هموطن در استان کهگیلویهو بویراحمد در اثر بارندگی سیلآسا خبرداد.
مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلالاحمر از امدادرسانی امدادگران این سازمان در ۱۴ استان در پی بارندگی شدید و سیلاب خبرداد و گفت: جمعیت هلالاحمر در پی وقوع حوادث ناشی از مخاطرات جوی و صدور هشدارهای قرمز و نارنجی، در ۱۴ استان کشور به ۶۷۹ نفر خدمات امدادی ارائه کرد اما متاسفانه یک نفر از هموطنان در استان کهگیلویهوبویراحمد جان باخت.
وی در ادامه بیان کرد: در این عملیاتها، ۶۹ تیم امدادی با مشارکت ۲۲۷ نیروی امداد و نجات به ۳۳ منطقه اعزام شدند. در این حوادث، ۹۴ نفر به مناطق امن منتقل، ۵۲ منزل مسکونی از آب تخلیه و ۴۱۶ نفر از اقلام امدادی بهرهمند شدند.
وی تاکید کرد: عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.
منبع: فارس
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