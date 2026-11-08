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یک فوتی در پی حوادث جوی اخیر

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از جان باختن یک هموطن در استان کهگیلویه‌و بویراحمد در اثر بارندگی سیل‌آسا خبرداد.

کد خبر: 4200484تاریخ انتشار: 660 بازدید۰
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مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از امدادرسانی امدادگران این سازمان در ۱۴ استان در پی بارندگی شدید و سیلاب خبرداد و گفت: جمعیت هلال‌احمر در پی وقوع حوادث ناشی از مخاطرات جوی و صدور هشدارهای قرمز و نارنجی، در ۱۴ استان کشور به ۶۷۹ نفر خدمات امدادی ارائه کرد اما متاسفانه یک نفر از هموطنان در استان کهگیلویه‌وبویراحمد جان باخت. 
وی در ادامه بیان کرد: در این عملیات‌ها، ۶۹ تیم امدادی با مشارکت ۲۲۷ نیروی امداد و نجات به ۳۳ منطقه اعزام شدند. در این حوادث، ۹۴ نفر به مناطق امن منتقل، ۵۲ منزل مسکونی از آب تخلیه و ۴۱۶ نفر از اقلام امدادی بهره‌مند شدند.
وی تاکید کرد: عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.
منبع: فارس
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برچسب ها

بارندگیکهگیلویه و بویر احمدسیلابفوتی

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