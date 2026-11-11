صفحه نخست»عکس»بین الملل»عکس 561بازدید۰ پ کد خبر: 4201202 ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۲:۱۵ عکس: رالی خودروهای اسپرت قدیمی در بریتانیا رقابتهای سالانه خودروهای کلاسیک در معدن سنگسیاه هونایستر بریتانیا، صحنههای جذابی از تقابل ماشینهای قدیمی با مسیرهای صعبالعبور کوهستانی را رقم زد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هابریتانیارالیعکس خبری مطالب مرتبطعکس: رونمایی سپاه از شهر موشکی جدیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سنپترزبورگ در روز وحدت ملی روسیهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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