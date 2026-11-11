برف و کولاک در راه تهران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی با اشاره به صدور هشدار زرد برای تهران گفت: از امشب (چهارشنبه، ۲۰ آبان) بارش برف و باران، کولاک و وزش باد شدید در ارتفاعات و مناطق شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۰ آبان) در استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی افزود: در دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب و جنوب غرب کشور، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران و همچنین در گیلان و غرب مازندران، رگبار پراکنده و وزش باد مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز پنجشنبه (۲۱ آبان) گستره بارش‌ها به دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی و همچنین شمال استان‌های اصفهان و خراسان جنوبی گسترش می‌یابد و اوایل شب این سامانه بارشی از شرق کشور خارج خواهد شد. طی این روز، افزایش سرعت وزش باد در نوار شرقی کشور نیز پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته گفت: روزهای جمعه (۲۲ آبان) و شنبه (۲۳ آبان) در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود.

وی یادآور شد: تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در مناطق شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی سه روز آینده در نیمه شرقی کشور، وزش باد در برخی ساعات شدت می‌گیرد و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

هشدار هواشناسی تهران؛ بارش برف و کولاک در توچال و شمشک

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۲۰ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۵ و حداکثر دمای آن ۱۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره بارش برف و باران در استان تهران، گفت: از اواخر وقت چهارشنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه (۲۱ آبان) ، در توچال و شمشک، قله‌ها و ارتفاعات بالادست استان تهران، مه‌آلودگی، بارش برف، کولاک برف و گاهی وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در این مناطق احتمال وقوع طوفان و رعدوبرق نیز وجود دارد. همچنین در شمال غرب و شمال استان تهران، به‌ویژه مناطق میگون، امامزاده داود، لواسان، دربند، آبعلی، دماوند، پردیس و شمیرانات، گاهی بارش باران و برف، احتمال وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید تا بسیار شدید به‌صورت موقتی دور از انتظار نیست.

منبع: مهر