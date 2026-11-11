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انهدام هسته عملیاتی تروریست‌ها در کرمانشاه

وزارت اطلاعات: در تداوم اشراف و مقابله اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات‌کل اطلاعات کرمانشاه، البرز و تهران، نسبت به تحرکات مزدوران و عناصر وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونیستی، تعداد ۵ عنصر تروریست تجزیه‌طلب و ۳ قاچاقچی سلاح جنگی شناسایی و دستگیر شدند.

کد خبر: 4201212تاریخ انتشار: 618 بازدید۰

انهدام

به گزارش تابناک؛ وزارت اطلاعات روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درپی دریافت گزارشات مردمی و رصدهای اطلاعاتی، تیم ۵ نفره تروریست تجزیه‌طلب که با هدایت و هماهنگی عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا، مترصد اقدام تروریستی در استان‌های تهران، البرز و کرمانشاه بودند، در اقدام هماهنگ سربازان گمنام امام زمان(عج) در این ۳ استان، شناسایی و دستگیر شدند.

از فروپاشی هسته عملیاتی تا کشف انبوه مهمات جنگی

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تروریست‌های دستگیر شده، در کودتای دی ۱۴۰۴ نیز با اقدامات داعش گونه خود، نقش مهمی در تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت در این استان‌ها داشتند. همچنین ۳ عضو یک تیم قاچاق سلاح و مهمات جنگی برای عملیات‌های تروریستی، هنگام ورود از اقلیم کردستان، شناسایی و دستگیر شدند. از این تیم قاچاق سلاح، تعداد ۵۰ قبضه سلاح کلت کمری و ۱۰۰ تیغه خشاب کشف و ضبط گردید.

وزارت اطلاعات در پایان تصریح کرد: ضمن تشکر مجدد از شهروندان گرامی برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایرانی بله، ایتا، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja ۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.


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برچسب ها

تروریسموزارت اطلاعاتکرمانشاهگروهک هسته ای

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