به گزارش تابناک؛ یک منبع در گفت وگو با آسوشیتدپرس ادعا کرد که هکرها توانسته اند به یک سیستم غیرمحرمانه سیا نفوذ کنند و این حمله هیچ اطلاعات حساسی را افشا نکرده است و مشکلات پیش آمده بر اثر این حمله حل شده اند.

نیویورک تایمز نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی اخیراً یک نفوذ سایبری را کشف کرده‌اند که به برخی طلاعات غیرمحرمانه دست یافته است.

نیویورک تایمز افزود، در حالیکه هنوز مشخص نیست چه مطالب غیرمحرمانه‌ای افشا شده است، گمان می‌رود اطلاعات سایر سازمان‌های دولتی نیز در این حمله در اختیار هکرها قرار گرفته شده باشد.

همچنین هنوز مشخص نیست چه کسی پشت این حملات سایبری به سازمان سیا و سازمان اطلاعات ملی آمریکا است.

دفتر اطلاعات ملی آمریکا ادعا کرد: هیچ اختلالی در قابلیت‌های حیاتی یا سیستم‌های محرمانه رخ نداده است.

هکرها به سازمان سیا نفوذ کردند!

این حملات سایبری، جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از مشکلات فنی و حوادث امنیت سایبری هستند که در سازمان‌های آمریکایی از جمله در وزارت کشاورزی آمریکا اختلال ایجاد کرده‌اند.

اخیراً ۲ حمله سایبری و نفوذ جداگانه در «اف بی آی» گزارش شده است، در حالیکه وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) و وزارت امنیت داخلی نیز حملات سایبری را تجربه کرده اند.

ترامپ روز شنبه به حمله سایبری به «اف بی آی» اذعان کرد و به فاکس نیوز گفت: ما هم اکنون از این حمله با خبر شدیم و باید بگویم که این امر خوبی نیست.

این حمله سایبری یک پایگاه داده سراسری را هدف قرار داد که به سازمان‌های قانونی فدرال، ایالتی و محلی اجازه می‌دهد اطلاعات کیفری را به اشتراک بگذارند.

این هک ۲ ماه پس از آن رخ داد که گروه هکری موسوم به شاینی هانترز اعلام کرد اطلاعات شخصی کارمندان اف بی آی و متقاضیان کار را از وب‌سایت استخدام این اداره بدست آورده است.

این حملات سایبری به سازمان‌های معتبر آمریکایی پس از مجموعه ای از اختلالات فناوری در شرکت مایکروسافت، جی پی مورگان و خطوط هوایی آمریکایی رخ می‌دهد.

منبع: ایرنا



