حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا با اذعان به وضعیت وخیم اقتصادی این کشور، گفت که باید به جنگ خودسرانه و پرهزینه‌علیه ایران پایان داد.



به گزارش تابناک، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه یکشنبه در مصاحبه‌ای با برنامه «فیس دِ نیشن» از شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز عنوان کرد: «ما با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا به وعده‌هایی که به مردم آمریکا درباره مقرون‌به‌صرفه بودن هزینه‌های زندگی و پاسخ‌گویی داده‌ایم، عمل کنیم. باید هزینه‌های سرسام‌آور زندگی را کاهش دهیم. زندگی بیش از حد گران شده است. افراد بسیار زیادی هستند که سخت کار می‌کنند، طبق قواعد و قوانین پیش می‌روند، اما نه‌تنها نمی‌توانند پیشرفت کنند، بلکه به‌سختی از پس تامین حداقل‌های زندگی برمی‌آیند.»

باید جنگ خودسرانه و پرهزینه‌ای که علیه ایران به راه انداخته‌ایم، پایان دهیم

حکیم جفریز در ادامه با اشاره به جنگ آمریکا علیه ایران که پیامدهای اقتصادی برای ایالات متحده داشته است، گفت: «چندین اقدام وجود دارد که قصد داریم در همان ابتدای آغاز به کار کنگره جدید انجام دهیم. باید به این جنگ خودسرانه و پرهزینه‌ای که با انتخاب خودمان علیه ایران به راه انداخته‌ایم، پایان دهیم؛ جنگی که باعث جهش شدید قیمت بنزین، مواد غذایی و گازوئیل شده است.»

او در ادامه تاکید کرد: «ما به مردم آمریکا وعده داده‌ایم که علاوه بر برنامه‌هایمان برای کاهش هزینه‌های زندگی، می‌دانیم در مواجهه با فساد بی‌سابقه‌ای که طی دو سال گذشته گریبان مردم آمریکا و کشور را گرفته، باید مسئله پاسخ‌گویی و بازخواست مسئولان را نیز پیگیری کنیم و این موضوع را به‌روشنی اعلام کرده‌ایم.»

رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در پایان این مصاحبه با اشاره به فساد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «فساد هزینه‌هایی دارد که به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم آمریکا تاثیر منفی می‌گذارد. بنابراین، ما باید اوضاع آشفته واشنگتن را سر و سامان دهیم. این مسئله هم کنگره، هم دیوان عالی آمریکا و هم دولت و قوه مجریه را دربرمی‌گیرد و باید از اصلاح ساختار خودمان در مجلس نمایندگان شروع کنیم. به همین دلیل، دموکرات‌های مجلس نمایندگان قصد دارند در همان ابتدای آغاز به کار کنگره جدید، طرحی را برای ممنوعیت خرید و فروش سهام توسط اعضای کنگره ارائه کنند.»