

به گزارش تابناک، سی‌ان‌ان شامگاه دوشنبه گزارش داد: «در روزهای پایانی سلطه کامل جمهوری‌خواهان بر واشنگتن، این احتمال جدی وجود دارد که پنتاگون امسال دیگر حتی یک دلار هم دریافت نکند مگر اینکه قانون‌گذاران جمهوری‌خواه با دموکرات‌ها به توافق برسند تا اختیارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای حمله به ایران را محدود کنند.»

این شبکه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: «سناتورهای ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه در حال انجام مذاکراتی حساس و سرنوشت‌ساز هستند. موضوع این مذاکرات، قطع بودجه جنگ علیه ایران در ازای تامین مجدد ده‌ها میلیارد دلاری است که وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده به‌شدت و فورا به آن نیاز دارد.»

سی‌ان‌ان پیش‌بینی کرد: «این تلاش در کنگره‌ای که به‌شدت دچار اختلاف و دودستگی است، با موانع عظیمی مواجه است. جمهوری‌خواهان عمدتا حتی پس از شکست‌هایشان در انتخابات میان‌دوره‌ای، تمایلی ندارند در موضوع جنگ با رئیس‌جمهور ترامپ مخالفت کنند. در مقابل، دموکرات‌ها که اکنون جسورتر شده‌اند، به دنبال محدودیت‌های گسترده‌ای بر اختیارات او هستند. اما اگر توافقی حاصل نشود، پنتاگون تقریبا هیچ فرصت دیگری برای دریافت این پول در سال جاری نخواهد داشت. در این صورت، وزارت جنگ باید سال آینده برای دریافت بودجه از دموکرات‌ها درخواست کند؛ اقدامی که حتی دشوارتر خواهد بود زیرا تمامی نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان در اوایل همین ماه به استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ رای داده بودند.»

راجر ویکر، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز جمعه در پاسخ به پرسش سی‌ان‌ان درباره این پیشنهاد در حال شکل‌گیری گفت: «به نظر من راهی وجود دارد که دموکرات‌ها بتوانند موضع خود را بیان کنند، بدون اینکه دست فرمانده کل قوا را ببندند یا توان نظامی کشورمان را محدود کنند.»

سی‌ان‌ان در ادامه این گزارش افزود: «مذاکرات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و پرسش‌های مهمی درباره شکل دقیق محدودیت‌های احتمالی و اینکه چه موضوعات دیگری ممکن است در توافق گنجانده شود، همچنان بی‌پاسخ مانده است.»

ما خواهان توافق هستیم و می‌خواهیم به این جنگ پایان دهیم

منابعی در هر دو حزب گفته‌اند: «هنوز مشخص نیست آیا راهی وجود دارد که جمهوری‌خواهان بتوانند مطالبات دموکرات‌ها را بپذیرند، بدون آنکه توان ارتش آمریکا برای محافظت از نیروهایش مختل شود یا ترامپ به‌شدت خشمگین شود.»

جان هوون، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت داکوتای شمالی که در این زمینه با دموکرات‌ها و کاخ سفید مذاکره می‌کند، گفت: «فکر می‌کنم زمینه‌ای برای مذاکره وجود دارد و این توافق باید چیزی باشد که دولت ترامپ نیز آن را بپذیرد. اما باز هم تاکید می‌کنم که ما خواهان توافق هستیم و می‌خواهیم به این جنگ پایان دهیم.»

سی‌ان‌ان در پایان گزارش داد: «برخی از سناتورهای دموکرات امیدوارند بتوانند ترامپ و رهبران جمهوری‌خواه را متقاعد کنند که پیشنهادی را در لایحه تامین مالی موقت ماه آینده بگنجانند. اگر این لایحه تصویب نشود، به معنای تعطیلی گسترده و فلج‌کننده دولت خواهد بود آن هم در شرایطی که جمهوری‌خواهان همچنان کنترل تمامی ارکان قدرت در واشنگتن را در اختیار دارند.»