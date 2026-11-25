فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از وقوع یک قتل خانوادگی و دستگیری زنی به اتهام قتل همسر ۵۸ ساله اش با ضربات چاقو خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سید سعید عزیزی، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره قتل در یکی از منازل شهر شیروان، ماموران انتظامی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد مردی حدودا ۵۸ ساله بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده و دختر خانواده نیز از ناحیه دست و پا مجروح شده است که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد.

دستگیری همسر مقتول به عنوان مظنون اصلی

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، بررسی مستندات و تحقیقات میدانی، همسر مقتول را به عنوان مظنون اصلی این پرونده شناسایی و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات پلیسی، اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی را از انگیزه‌های وقوع این حادثه عنوان کرده است.

سرهنگ عزیزی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و ادامه تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه، از شهروندان خواست اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی خود را از طریق گفت و گو، مشاوره و مراجعه به مراجع قانونی پیگیری کنند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران ناپذیر جلوگیری شود.

منبع: رکنا



