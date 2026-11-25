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سردار صفوی: تاریخ با قاب عکس تغییر نمیکند
دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به تغییر معادلات قدرت در جهان، آمریکا را ابرقدرتی رو به زوال توصیف کرد و چین را قدرت جدید و روسیه را پای ثابت معادلات جهانی دانست.
به گزارش تابناک؛ سرلشکر پاسدار رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تغییر جایگاه قدرتهای جهانی نوشت: «تاریخ بیرحمتر از آن است که با قاب عکس تغییر کند؛ اینجا جایگاه قدرت جدید به چین رسیده و آمریکا دقیقاً همان جایی ایستاده که بریتانیای ۱۹۴۳ ایستاده بود؛ ابرقدرت رو به زوال.»
وی در ادامه افزود: «در چپ قاب هم روسیه، پای ثابت معادلات جهانی مانده است.»
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