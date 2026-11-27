به گزارش تابناک؛ ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، انتقادات خود از دولت آمریکا را تشدید کرده است.

وی در گفتگویی با بی بی سی گفت که واشنگتن بیش از حد بر خاورمیانه تمرکز کرده و در مذاکرات صلح به اندازه کافی بر روسیه فشار نمی‌آورد.

زلنسکی به ویژه از تأخیر در تحویل موشک‌های رهگیر مورد نیاز فوری برای سیستم دفاع هوایی اوکراین انتقاد کرده و گفت: کمبود این موشک‌ها به قیمت جان انسان‌ها تمام می‌شود.

در جریان این گفتگو رئیس جمهور اوکراین همچنین به وضوح در مورد رابطه بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رهبر کرملین صحبت کرد.

این اظهارات زلنسکی به دلیل عکسی بود که ترامپ منتشر کرده بود و او را در حال ملاقات با رهبر کرملین در حاشیه اجلاس اپک در شنژن چین نشان می‌داد. ترامپ در آن اجلاس از پوتین به عنوان «دوست من» یاد کرده بود.

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زلنسکی با انتقاد از این اظهارت ترامپ گفت: البته، تصمیم با رئیس جمهور ایالات متحده است، اما این عجیب است. پوتین «متجاوز و قاتل» است. او نمی‌تواند دوست باشد و این به سادگی غیرممکن است.

رئیس‌جمهور اوکراین در جریان سخنانش مقایسه تاریخی تکان‌دهنده‌ای را انجام داده و گفت: چنین دوستی‌ای را می‌توان با دوستی با آدولف هیتلر در دوران جنگ جهانی دوم مقایسه کرد.

زلنسکی در بخش دیگری از این گفتگو از ایالات متحده خواست تا از قدرت سیاسی و نظامی خود قاطعانه‌تر استفاده کند.

وی در این باره گفت: اوکراین به متحدان واقعاً مفیدی نیاز دارد که بتوانند بر روسیه فشار وارد کنند. واشنگتن باید به عنوان یک کشور قدرتمند، اعتبار خود را حفظ کند و از نفوذ خود استفاده کند.

زلنسکی انتقاد شدیدی نسبت به موضع بی طرفانه ترامپ در قبال روسیه وارد کرده و وی را متهم به حمایت از به زعم خود متجاوز کرد.

از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده در درجه اول خود را به عنوان میانجی بین روسیه و اوکراین دیده است.

ترامپ در تلاش است تا برای پایان دادن به جنگ، به توافقی دست یابد. با این حال، به گفته زلنسکی، مذاکره‌کنندگان آمریکایی اغلب خود را بیشتر با مواضع مسکو همسو می‌کنند تا با خواسته‌های کی یف.

به گفته زلنسکی، آخرین دور مذاکرات در ابوظبی - که با میانجی‌گری امارات متحده عربی برگزار شد- هیچ پیشرفت ملموسی به همراه نداشت.

رئیس‌جمهور اوکراین اظهار داشت: هرچه بیشتر پیش می‌رویم، مشکلات بیشتری آشکار می‌شود. دور بعدی مذاکرات برای ماه دسامبر برنامه‌ریزی شده است؛ با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا نمایندگان اروپایی واقعاً پای میز مذاکره حاضر خواهند شد یا خیر. اگرچه فرستادگان ایالات متحده اشاره کرده بودند که اروپا در این مذاکرات مشارکت خواهد کرد، اما سیگنال‌های دریافتی از مسکو ضدونقیض هستند.

در عین حال، ترامپ ابراز اطمینان کرده که دستیابی به یک توافق صلح میان روسیه و اوکراین امکان‌پذیر است.

زلنسکی همچنین با انتقاد از وضعیت ارسال تسلیحات آمریکایی اظهار داشت: مایه تأسف است که آن‌ها تمرکز خود را به خاورمیانه معطوف کرده‌اند و در آنجا کمک‌های بیشتری ارائه می‌دهند.

رئیس جمهور اوکراین همچنین زمستانی دشوار را برای کی‌یف در سایه حملات روسیه پیش‌بینی کرد.

زلنسکی گفت: روسیه می‌خواهد مردم اوکراین را مجبور به فرار کند. مردم می‌توانند بروند، اما ما سعی خواهیم کرد به هر طریقی از پایتخت خود دفاع کنیم. ما به پایتخت خود نیاز داریم.

منبع: تسنیم



