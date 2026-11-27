دادستانی عمومی اروپا از کشف شبکه گسترده پول‌شویی به ارزش دست‌کم ۱۲۰ میلیون یورو در ۱۲ کشور اروپایی خبر داد که به بازداشت ۲۱ مظنون منجر شد.

به گزارش تابناک؛دادستانی عمومی اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از سه هزار مأمور پلیس، گمرک و نهادهای مالیاتی در جریان عملیاتی هماهنگ، بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی و توقیف اموال را در ۱۲ کشور اروپایی انجام داده و ۲۱ نفر از اعضای مظنون این شبکه تبهکاری سازمان‌یافته را در آلمان، بلژیک و استونی بازداشت کرده‌اند.

بر اساس نتایج اولیه تحقیقات، این شبکه با استفاده از شرکت‌های صوری، تقلب مالیاتی و نظام بانکداری زیرزمینی، زمینه پول‌شویی دست‌کم ۱۲۰ میلیون یورو را فراهم کرده است.

دادستانی عمومی اروپا اعلام کرد که این شبکه دست‌کم ۲۲ شرکت صوری در آلمان را تحت کنترل داشته و با صدور صورتحساب‌های جعلی برای خدماتی که هرگز ارائه نشده‌اند، زمینه فرار مالیاتی سایر شرکت‌ها و اشخاص را فراهم کرده است.

خسارت ناشی از فعالیت این شبکه به نظام مالیاتی آلمان به‌تنهایی دست‌کم ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو برآورد شده است.

در جریان این عملیات که با همکاری پلیس اروپا (یوروپل) انجام شد، مقادیر قابل توجهی پول نقد، خودروهای لوکس، ساعت‌های گران‌قیمت، جواهرات و اسناد مالی توقیف شد.

تحقیقات قضایی درباره ابعاد فعالیت این شبکه و اتهامات افراد بازداشت‌شده همچنان ادامه دارد.

این تازه‌ترین مورد از سلسله پرونده‌های کلان جرایم مالی سازمان‌یافته در اروپا طی هفته‌های اخیر به شمار می‌رود.

دادستانی عمومی اروپا در مهرماه امسال نیز از بازداشت ۶۲ مظنون در پرونده تقلب مالیاتی به ارزش ۴۱۰ میلیون یورو در حوزه تجارت تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی خبر داده بود.

این نهاد همچنین در آبان‌ماه از شناسایی شبکه دیگری پرده برداشت که فعالیت آن در زمینه تقلب مالیاتی مرتبط با خریدوفروش خودروهای لوکس، حدود ۱۰۰ میلیون یورو به نظام مالیاتی کشورهای اروپایی خسارت وارد کرده است.

منبع:ایرنا