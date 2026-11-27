یک مدل هوش مصنوعی روسی، بخش خالی رمان ناتمام «گوگول» ، نویسنده پرآوازه را کامل می‌کند، اما همه از این کار راضی نیستند.

به گزارش تابناک؛«نیکلای گوگول» ، که نتوانسته بود رمان خود با عنوان «نفوس مرده» را به پایان برساند، دچار فروپاشی روانی شد و تنها چند روز پیش از مرگش در سال ۱۸۵۲ میلادی، بخشی از دست‌نوشته‌خود از این رمان را به آتش انداخت. این کتاب، با وجود آنکه همچنان یکی از شاهکارهای ادبیات روسیه به شمار می‌رود، ناتمام باقی ماند و از سه جلدی که نویسنده قصد نگارش آن‌ها را داشت، فقط یک جلد به‌طور کامل باقی ماند.

اکنون، یک مدل هوش مصنوعی روسی نسخه‌خود را از جلد دوم سوزانده‌شده‌این اثر خلق کرده است که می‌توان گفت آزمایشی جسورانه برای سنجش این موضوع که آیا هوش مصنوعی می‌تواند روح و سبک یک نویسنده‌ی بزرگ را بازآفرینی کند یا خیر.

«رویترز» نوشت، کتاب جدید با عنوان «نفوس مرده: رستاخیز» توجه و علاقه‌برخی از خوانندگان را برانگیخته، اما منتقدان را تحت تأثیر قرار نداده است.

زبان‌شناسان، مهندسان و مورخان همگی در این پروژه که توسط «گیگاچت» (GigaChat) ، مدل هوش مصنوعی توسعه‌یافته توسط یک مجموعه‌ی عظیم بانکی و فناوری روسیه اجرا شده است، مشارکت داشته‌اند.

«ولادیسلاو اوتروشنکو» ، مسئول این پروژه، گفت که حدود چهار ماه طول کشیده است تا این ماشین سبکی ادبی و قابل پذیرش را ایجاد کند.

مسئول این پروژه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت: «این کتاب پرفروش است. خوانندگان واقعاً به آن علاقه‌مندند. آیا ارزش هنری دارد؟ البته که دارد، زیرا این نخستین آزمایش منحصربه‌فرد و بی‌سابقه از نوع خود است. علاوه بر این، ما با دشوارترین سبک در ادبیات روسیه؛ یعنی سبک و شاعرانگی گوگول، کار می‌کردیم.

«گوگول» ، که در سرزمینی متولد شد که امروزه اوکراین نام دارد و در آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه بود، آثار مهم خود را به زبان روسی نوشت. هر دو کشور، «گوگول» ، نویسنده‌ای که به‌ویژه به‌خاطر طنز و کمدی سیاهش شهرت دارد را یکی از چهره‌های برجسته‌ی ادبیات می‌دانند.

این نویسنده در بخش نخست «نفوس مرده» ، مجموعه‌ای از شخصیت‌های شرور و فریبکار را خلق کرد که در رأس آن‌ها شخصیتی به نام «چیچیکوف» ، یک کلاهبردار قرار دارد.

اما «گوگول» نتواسنت بخش‌های دوم و سوم کتاب که قصد داشت در آن‌ها دگرگونی اخلاقی و رستگاری شخصیت اصلی را به تصویر بکشد، تمام کند.

«ایگور» ، یکی از ساکنان مسکو که در مراسم رونمایی از این کتاب «گیگاچت» حضور داشت، گفت که این اثر واقعاً با روح نسخه‌اصلی همخوانی دارد.

با این حال برخی علاقمندان این کتاب و نویسنده آن، دیدگاهی دیگر دارند؛ «لاریسا» ، یکی از بازدیدکنندگان موزه‌گوگول در مسکو، گفت که هوش مصنوعی به هیچ‌وجه نمی‌تواند آنچه را از دست رفته است، با موفقیت بازآفرینی کند. او گفت: «این کتاب هیچ تاثیری بر من نخواهد گذاشت و حتی نمی‌خواهم آن را بخوانم.»

منبع:ایسنا