رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح از آمادگی نیروی دریایی ارتش برای پاسخی قاطع، موثر و پشیمان کننده به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر خلبان علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) پیامی به‌مناسبت فرارسیدن هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش پیامی صادر و یاد و خاطره شهدای والامقام نداجا به‌ویژه شهیدان ناو دنا را گرامیداشت.

متن کامل پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفتم آذرماه، "روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران"، در شرایطی فرا می‌رسد که خلیج فارس و تنگه هرمز به کانون رویارویی راهبردی با جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم جنایتکار تبدیل شده و دریادلان نیروهای مسلح با ایستادگی و اقتدار، نفشه‌های دشمن متجاوز را با شکست مواجه ساخته‌اند.

امروز؛ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هم‌افزایی با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برخورداری از آمادگی رزمی و عملیاتی، نقشی تعیین کننده در صیانت از امنیت و منافع ملی، حراست از آب‌های سرزمینی و اعمال اقتدار جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان ایفا می‌کند و آمادگی دارد در اجرای تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا، پاسخی قاطع، موثر و پشیمان کننده به هرگونه تهدید و‌تجاوز دشمن بدهد.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی دریایی ارتش، به‌ویژه شهیدان ناو دنا که در پی حمله ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا در ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ به فیض شهادت نائل آمدند، از مجاهدت‌ها و‌تلاش‌های خالصانه فرماندهان و کارکنان غیور آن نیرو در دفاع از استقلال، امنیت و اقتدار دریایی کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی و‌توفیق روزافزون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در سایه عنایات حضرت ولیعصر(ع) و تحت تدابیر و فرامین فرمانده معزز کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) را مسئلت دارم.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی