هیات وزیران روسیه اعلام کرد ممنوعیت صادرات سوخت موتورهای جت را از اول دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آذر ۱۴۰۵) تا پایان مارس ۲۰۲۷ (۱۱ فروردین ۱۴۰۶) تمدید کرده است.

به گزارش تابناک؛دولت روسیه ممنوعیت صادرات سوخت مورد استفاده در موتورهای جت را تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ (۱۱ فروردین ۱۴۰۶) تمدید کرد.

بر اساس اعلام هیات وزیران روسیه، این محدودیت از اول دسامبر ۲۰۲۶ تا پایان مارس ۲۰۲۷ برقرار خواهد بود و شامل صادرات سوخت هواپیما می‌شود.

این ممنوعیت شامل محموله‌هایی که در چارچوب توافق‌های بین‌دولتی بین‌المللی انجام می‌شوند، نخواهد بود.

دولت روسیه هدف از تمدید این محدودیت را تضمین تأمین پایدار و بدون وقفه سوخت مورد نیاز بازار داخلی اعلام کرده است.

ممنوعیت قبلی صادرات سوخت هواپیما قرار بود ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۹ آذر ۱۴۰۵) به پایان برسد.

منبع:کامرسانت