هرچند هنوز تصمیم رسمی درباره ادامه همکاری یا تغییر سرمربی اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد شرایط جواد نکونام در تراکتور به نتایج بازی‌های پیش‌رو در لیگ برتر گره خورده باشد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تراکتور در فصل جاری فوتبال ایران، شرایطی دوگانه را تجربه می‌کند؛ تیمی که در لیگ برتر همچنان از شانس جدی رقابت برای صدر جدول برخوردار است، اما در لیگ نخبگان آسیا نتوانسته انتظارات را برآورده کند و شکست سنگین مقابل الوصل، فشارها بر جواد نکونام را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

امید برای صدرنشینی با بازی‌های معوقه

تراکتور تا پیش از هفته چهاردهم لیگ برتر، با ۲۳ امتیاز از ۱۱ مسابقه و در حالی که دو بازی کمتر از سپاهان، پرسپولیس و فولاد انجام داده، در رتبه چهارم جدول قرار دارد. شرایط جدول به گونه‌ای است که این تیم با کسب ۶ امتیاز از دو دیدار معوقه خود، حتی می‌تواند به صدر جدول صعود کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخلاف فضای انتقادی شکل‌گرفته پیرامون تیم، تراکتور در لیگ داخلی هنوز فاصله زیادی با اهدافش ندارد.

ناکامی در آسیا با شکست ۵ گله

اما داستان در لیگ نخبگان آسیا متفاوت است. تراکتور در پنج مسابقه این رقابت‌ها، هنوز به پیروزی نرسیده و با دو امتیاز در رتبه سیزدهم جدول ۱۶ تیمی قرار گرفته است. عملکردی که نه‌تنها از نظر نتیجه، بلکه از حیث کیفیت بازی و توانایی تیم در رقابت با حریفان آسیایی، موجب نارضایتی هواداران شده است.

این نارضایتی پس از شکست ۵ بر یک مقابل الوصل امارات به اوج رسید. نتیجه‌ای که برای تیمی با ادعای رقابت در سطح آسیا، سنگین و دور از انتظار بود و بار دیگر بحث مقایسه جواد نکونام با دراگان اسکوچیچ را در میان هواداران تراکتور مطرح کرد.

پای اسکوچیچ چگونه به ماجرا باز شد؟

اسکوچیچ در دوره حضورش روی نیمکت تراکتور، توانست این تیم را به قهرمانی لیگ برتر برساند و در رقابت‌های آسیایی نیز نتایج قابل قبولی کسب کند. همین کارنامه باعث شده بخشی از هواداران، عملکرد نکونام را با دوران اسکوچیچ مقایسه کنند و انتظار داشته باشند تراکتور در لیگ نخبگان نیز چهره‌ای به مراتب رقابتی‌تر داشته باشد.

در چنین شرایطی، جلسه عصر پنجشنبه محمدرضا زنوزی مطلق با سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل باشگاه، جواد نکونام، سرمربی تیم و شجاع خلیل‌زاده، کاپیتان تراکتور، اهمیت زیادی پیدا کرد. جلسه‌ای که در فضای پس از شکست سنگین برابر الوصل برگزار شد و گمانه‌زنی‌ها درباره آینده نیمکت تراکتور را افزایش داد.

خروجی جلسه زنوزی با نکونام، مظفری‌زاده و خلیل‌زاده

هرچند هنوز تصمیم رسمی درباره ادامه همکاری یا تغییر سرمربی اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد شرایط نکونام در تراکتور به نتایج بازی‌های پیش‌رو گره خورده باشد. با توجه به فاصله کوتاه تا پایان نیم‌فصل و وضعیت نامطلوب تیم در آسیا، احتمال دارد مدیران باشگاه فرصت محدودی در اختیار سرمربی قرار دهند تا وضعیت تیم را بهبود ببخشد. در غیر این صورت، ناکامی در لیگ داخلی نیز می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات روی نیمکت در پایان نیم‌فصل شود.

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از پیشنهاد تراکتور به دراگان اسکوچیچ و پاسخ منفی این مربی خبر داده‌اند؛ ادعایی که تاکنون تأیید رسمی نشده است. اظهارات زنوزی پس از جلسه پنجشنبه نیز بیشتر بر حمایت از سرمربی و برنامه تقویت تیم در نیم‌فصل متمرکز بود.

مالک باشگاه تراکتور درباره هدف‌گذاری فصل جاری و برنامه‌های پیش‌رو گفت: «هدف‌گذاری باشگاه همان اهدافی است که در سال‌های گذشته نیز دنبال می‌کردیم. البته در مسیر، مشکلاتی به وجود آمده که در حال بررسی آن‌ها هستیم. نقاط ضعف تیم را شناسایی کرده‌ایم و درصدد رفع آن‌ها هستیم تا بتوانیم در نیم‌فصل تیم را تقویت کنیم و در نیم‌فصل دوم عملکرد بهتری داشته باشیم.»

زنوزی با اشاره به تفاوت عملکرد تراکتور در دو رقابت، تصریح کرد: «تیم تاکنون در لیگ برتر نتایج خوبی کسب کرده، اما در لیگ نخبگان آسیا عملکرد مورد انتظار را نداشته‌ایم.» وی همچنین درباره شرایط تیم در لیگ برتر و برنامه تقویت تراکتور در نیم‌فصل اظهار داشت: «در لیگ برتر می‌توانستیم عملکرد بهتری نیز داشته باشیم؛ با این حال، چند بازی کمتر انجام داده‌ایم و فاصله امتیازی چندان زیاد نیست. اگر بتوانیم در بازی‌های پیش‌رو نتایج خوبی کسب کنیم، شرایط می‌تواند نویدبخش یک فصل خوب برای تراکتور باشد.»

مالک تراکتور در پایان از گفت‌وگو با سرمربی و مدیرعامل باشگاه و تصمیم برای تقویت تیم در نیم‌فصل خبر داد و افزود: «با سرمربی و مدیرعامل باشگاه صحبت کردم و قرار بر این شد که تیم در نیم‌فصل به‌خوبی تقویت شود تا بتوانیم در نیم‌فصل دوم شرایط بهتری داشته باشیم و بخشی از توانایی‌هایی که در مسیر فعلی از دست رفته، دوباره به تیم بازگردد.»

نکونام به نیم فصل می‌رسد؟

مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که برخلاف شایعات درباره تغییر فوری سرمربی، موضع رسمی باشگاه در حال حاضر بر حمایت، شناسایی نقاط ضعف و تقویت تیم در نیم‌فصل است. با این حال، نتایج تراکتور در لیگ نخبگان و واکنش هواداران به شکست سنگین مقابل الوصل، شرایط نکونام را به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز باشگاه تبدیل کرده است.

تراکتور در لیگ برتر هنوز فرصت جبران و حتی رسیدن به صدر جدول را دارد، اما در آسیا زمان و امتیازات از دست‌رفته، شرایط را دشوارتر کرده است. حالا بازی‌های پیش‌رو می‌تواند مشخص کند که این فصل برای نکونام و تراکتور به مسیر بازگشت ختم می‌شود یا فشار نتایج، در نیم‌فصل به تصمیمی جدی‌تر درباره نیمکت تیم منجر خواهد شد.