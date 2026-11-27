48بازدید
رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا اعلام کرد
ترافیک روان در محورهای مواصلاتی کشور
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا وضعیت راههای کشور را تشریح کرد و گفت: ترافیک در تمام محورهای مواصلاتی کشور روان است.
به گزارش ایسنا؛سرهنگ ناصر قلینیا گفت: در حال حاضر، تمامی جادههای کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.
وی افزود: محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده از جمله محورهای غیرشریانی مسدود هستند.
بنابر اعلام پلیس، سرهنگ قلینیا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.