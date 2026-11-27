رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا وضعیت راه‌های کشور را تشریح کرد و گفت: ترافیک در تمام محورهای مواصلاتی کشور روان است.

به گزارش ایسنا؛سرهنگ ناصر قلی‌نیا گفت: در حال حاضر، تمامی جاده‌های کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

وی افزود: محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده از جمله محورهای غیرشریانی مسدود هستند.

بنابر اعلام پلیس، سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.