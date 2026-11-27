پیام سرلشکر محسن رضایی به مناسبت هفته بسیج
سرلشکر محسن رضایی به مناسبت هفته بسیج در پیامی اعلام کرد: بسیج یکی از ماندگارترین ابتکارات تاریخی امام خمینی (ره) و از بزرگترین سرمایههای ملی ایران است.
به گزارش تابناک؛پیام سرلشکر محسن رضایی به مناسبت هفته بسیج بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
بسیج یکی از ماندگارترین ابتکارات تاریخی امام خمینی (ره) و از بزرگترین سرمایههای ملی ایران است.
در پنجم آذر ۱۳۵۸ فرمان تشکیل بسیج مستضعفین صادر شد؛ تصمیمی که در گذر زمان نشان داد قدرت یک ملت، تنها به نیروی نظامی تجهیزات و امکانات مادی وابسته نیست؛ بلکه ریشه در ایمان، اراده دانش و آمادگی آن ملت دارد.
بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است؛ همان گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی بر این حقیقت تاکید کردند.
بسیاری از کشورها از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردارند، اما برخورداری از چنین سرمایه گستردهای که ریشه در تاریخ فرهنگ ایمان و مشارکت مردمی داشته باشد امتیازی کم نظیر است.
امروز بسیج را باید فراتر از عرصه دفاع دید؛ از امنیت و اقتدار ملی تا علم و فناوری از اقتصاد و تولید تا سازندگی و محرومیت زدایی این ظرفیت میتواند یکی از ارکان اصلی شکل گیری ایران قدرتمند و اثرگذار در جهان باشد.
ایران ابرقدرت، فقط با قدرت نظامی ساخته نمیشود؛
به سرمایه انسانی اراده ملی دانش و روحیه مسئولیت پذیری مردم نیاز دارد. بسیج یکی از ستونهای این قدرت ملی است.
هفته بسیج را گرامی میدارم و به همه بسیجیان و خدمتگزاران ملت ایران درود میفرستم.»
محسن رضایی
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