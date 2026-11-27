فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از دستگیری مردی خبر داد که در پی اختلاف میان دو دانش‌آموز، با همراه داشتن سلاح سرد به مدرسه مراجعه کرده و قصد برخورد با دانش‌آموز دیگر و عوامل مدرسه را داشته است.

به گزارش تابناک، سرهنگ محمد گل‌محمدزاده، فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد، از دستگیری پدری خبر داد که با حضور در یکی از مدارس این شهرستان، آرامش محیط آموزشی را برهم زده بود.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی بروز اختلاف میان دو دانش‌آموز در یکی از مدارس بجنورد، پدر یکی از دانش‌آموزان در شرایطی خارج از کنترل به مدرسه مراجعه کرد و موجب ایجاد تنش و برهم خوردن نظم محیط آموزشی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد افزود: بررسی‌های مأموران انتظامی نشان داد این فرد با همراه داشتن سلاح سرد (چاقو) ، قصد برخورد با دانش‌آموز دیگر و عوامل مدرسه را داشته است.

سرهنگ گل‌محمدزاده خاطرنشان کرد: با پیگیری سریع مأموران انتظامی، فرد موردنظر شناسایی و دستگیر شد و پس از آن برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: رکنا

