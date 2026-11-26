۲۸ میلیارد دلار حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی در ۶ ماه، حساب ارزی کشور را شارژ کرده است.

تزریق سنگین دلار صادراتی به منابع ارزی ایران



به گزارش تابناک، کسب اطلاع از وضعیت منابع ارزی کشور مشخص کرد، در شش ماهه ابتدایی سال وصول ارزی حاصل از صادرات کشور از ۲۸ میلیارد دلار گذشته است.

عدد وصول منابع ارزی در شش ماه امسال تقریبا مشابه وضعیت شش ماه سال ۱۴۰۴ است.

۱۶ میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور مرتبط با صادرات نفت و مابقی نیز از محل صادرات غیرنفتی بدست آمده است.