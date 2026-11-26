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محسن رضایی: ایرانِ ابرقدرت، فقط با قدرت نظامی ساخته نمیشود
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: ایرانِ ابرقدرت، فقط با قدرت نظامی ساخته نمیشود؛ به سرمایه انسانی، اراده ملی، دانش و روحیه مسئولیتپذیری مردم نیاز دارد.
به گزارش تابناک، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: امروز بسیج را باید فراتر از عرصهٔ دفاع دید؛ از امنیت و اقتدار ملی تا علم و فناوری، از اقتصاد و تولید تا سازندگی و محرومیتزدایی. این ظرفیت میتواند یکی از ارکان اصلی شکلگیری ایران قدرتمند و اثرگذار در جهان باشد.
رضایی بیان کرد: ایرانِ ابرقدرت، فقط با قدرت نظامی ساخته نمیشود؛ به سرمایه انسانی، اراده ملی، دانش و روحیه مسئولیتپذیری مردم نیاز دارد. بسیج یکی از ستونهای این قدرت ملی است.
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