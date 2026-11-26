به گزارش تابناک، تهدید بهدر مقردر شهر پورتسموث، در بحبوحه افزایشدر این کشور، به تخلیه بخشی از این مرکز نظامی و استقرار نیروهای پلیس در محل منجر شد.

این تهدید صبح پنجشنبه از طریق تماس تلفنی اعلام شد اما پس از بازرسی پایگاه «اچ‌ام‌اس اکسلنت» هیچ مورد خطرناکی کشف نشد.

تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

سخنگوی نیروی دریایی سلطنتی انگلیس گفت: «حادثه امنیتی در اچ‌ام‌اس اکسلنت پس از بازرسی نیروهای پلیس و وزارت دفاع به پایان رسیده است. این پایگاه همچنان به‌طور کامل فعال است و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.»

پیشتر، صبح پنجشنبه، نیروهای پلیس در حال رسیدگی به موضوعی بودند که به گفته یکی از منابع، یک «حادثه امنیتی» در این محل توصیف شده بود.

همچنین محدوده‌ای از محل محصور و تحت تدابیر امنیتی قرار گرفت.

منبع: ایسنا

